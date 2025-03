Der FC 08 Villingen hat im Regionalliga-Kellerduell mit 0:6 bei Eintracht Frankfurt II verloren. Die Premiere von Neu-Trainer Steffen Breinlinger misslingt.









Nach der 2:4-Niederlage gegen den KSV Hessen Kassel war es für den FC 08 Villingen die zweite Niederlage in einem Kellerduell in Folge. In der Regionalliga Südwest gewannen die Nullachter letztmals am 19. Oktober als es einen 3:2-Erfolg gegen die Kickers Offenbach gab. Seither verloren die Schwarzwälder zehnmal in Serie.