Highlight in VS

1 Freuen sich auf die Street Games VS (von links): Jonas Hilsenbeck, Felicitas Heinrich, Lisa Erlenbusch, Jürgen Fischer, Jörg Kluge,, Oberbürgermeister Jürgen Roth, Christian Helbig, Marko Juric sowie Diego Santos, Foto: Sarah Gleichauf Am Wochenende ist in der Helios-Arena eine Mischung aus Sport und Unterhaltung geboten. Auch an Kinder ist gedacht.







Vom 27. bis 29. Juni 2025 verwandelt sich die Helios-Arena in Schwenningen in einen Treffpunkt für Sportbegeisterte, Familien und alle, die Spaß an gemeinschaftlichen Erlebnissen haben. Bei den Street Games VS erwartet die Besucher eine Mischung aus Sport und Unterhaltung. Diese Veranstaltung findet so erstmals in Villingen-Schwenningen statt.