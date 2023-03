1 Bei Kapitän Bastian Berger (hier am Ball) und seinen Teamkollegen herrscht Vorfreude auf die Partie gegen den VfB Stuttgart. Foto: Kara

Hoher Besuch in Balingen: Am Mittwoch ist die B-Jugend des VfB Stuttgart zu Gast – und dies für ein Pflichtspiel. Das Viertelfinale im WfV-Pokal wird um 18 Uhr angepfiffen. Wir haben im Vorfeld mit Trainer Markus Hallas und Kapitän Bastian Berger gesprochen.









„Also bei mir persönlich ist die Vorfreude riesig, in der Mannschaft sieht es genau so aus.“ So äußert sich Bastian Berger, der die U17 im Pokalkracher gegen den VfB Stuttgart vermutlich wieder als Kapitän aufs Feld führen wird.

Motivation ist riesig

Passend dazu auch die Aussage von Trainer Markus Hallas: „Da brauchst du als Trainer keinen extra mehr zu motivieren. Man muss erstmal schauen, dass diejenigen die nicht beginnen, es verkraften.“

VfB Stuttgart klarer Favorit

So groß die Vorfreude ist, so klar sind jedoch auch die Rollen verteilt. Während die U17 der TSG nach dem Abstieg aus der Oberliga aktuell um den Klassenerhalt in der Verbandsstaffel kämpft, hat der VfB Stuttgart die Saison in der B-Junioren Bundesliga auf dem 2. Platz abgeschlossen. Nur zwei Punkte war das Team von Markus Fiedler am Ende hinter der TSG Hoffenheim.

Markus Fiedler (links) und sein Trainer-Team beim letztjährigen Finale um die Deutsche Meisterschaft. Foto: Eibner-Pressefoto

Wer von den zahlreichen Top-Talenten um Torhüter Florian Hellstern, Innenverteidiger Laurin Preuß sowie den Offensivkräften Jarzinho Malanga, Mike Huras und Eliot Bujupi wirklich aufläuft, wird sich zeigen. So war manches Talent zuletzt auf Länderspielreise, zudem nutzt der VfB im Zuge der aktuellen Sonderspielrunde schon die Möglichkeit, manchen Jung-Jahrgang in der nächsthöheren Jugend einzusetzen.

Markus Hallas sagt jedenfalls klar und deutlich: „Wir sind nicht naiv, natürlich wird das ein ganz anderes Spiel als in der Verbandsstaffel.“ Er sagt aber auch: „Einen Bus wollen wir nicht vor dem Tor parken.“ Ob die Pokalbegegnung eine willkommene Abwechslung zum Abstiegskampf in der Liga ist? „Einerseits haben wir nichts zu verlieren, andererseits eine Menge. Wir müssen alles geben und uns gut verkaufen, denn am Sonntag steht schon das nächste ganz wichtige Spiel an.“

Sonntag schon gegen Ergenzingen

Dann empfängt die U17 den TuS Ergenzingen zu einem „6-Punkte-Spiel“. Bastian Berger meint: „Wir versuchen unsere kleine Chance gegen den VfB am Ende irgendwie zu nutzen.“ So habe man in der Mannschaft schon immer wieder über die Partie geredet, bis zum Sonntag lag der Fokus aber auf der Partie in Ravensburg. „Der VfB ist ein großer Club, mit solchen Teams misst man sich gerne. Wir freuen uns auf viele Zuschauer, das wäre auf jeden Fall cool für uns“, so der Junginger im TSG-Trikot.

Vier Erfolge im bisherigen Wettbewerb

Der Weg der TSG in dieses Viertelfinale lief wie folgt ab: In der ersten Runde gab es einen 3:1-Sieg gegen die U16 des SSV Ulm, es folgten ein souveränes 3:0 beim SSV Ehingen Süd, ein 2:1 in Friedrichshafen sowie ein 3:1-Erfolg im Achtelfinale in Ravensburg.