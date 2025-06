Highlight auf dem Betzenberg: Was die TSG Balingen beim 1. FC Kaiserslautern II erwartet

Die Aufstiegsrunde beginnt: Am Dienstag (19 Uhr) nimmt es die TSG Balingen im Fritz-Walter-Stadion mit dem 1. FC Kaiserslautern II auf. Murat Isik sieht sein Team gut vorbereitet.

Am Montag absolvierte die TSG Balingen ihr Abschlusstraining, anschließend ging es bereits nach Kaiserslautern. Dort steht ein gemeinsames Abendessen an, ehe am Dienstag noch einmal ein Anschwitzen absolviert wird. Fakt ist: Die Spannung spitzt sich zu. Schaffen die Balinger nach nur einer Saison die Rückkehr in die Regionalliga Südwest? Spätestens am Pfingstmontag herrscht Klarheit.

Einen großen Schritt in die richtige Richtung können die Eyachstädter am Dienstag gegen die Zweitvertretung aus Kaiserslautern gehen. „Wir haben richtig Bock. Es wird ein tolles Erlebnis im Fritz-Walter-Stadion zu spielen. Wir müssen unsere Emotionen gut managen“, erklärt Isik. Auch wenn der Gegner erst seit Samstag feststeht, wird man bestens vorbereitet sein. Zwei Mal wurde der FCK II live beobachtet. „Wir haben sehr viele Informationen“, so der Cheftrainer.

Vorsicht vor Blum

Auf den ersten Blick auffällig: Die Pfälzer haben eine ungeheure Wucht und Qualität in der Offensive. Im Ligabetrieb gelangen in 34 Partien beeindruckende 121 Treffer. Dies entspricht fast 3,6 Torerfolgen pro Spiel. Am treffsichersten war mit 27 „Buden“ Shawn Marc Blum. Den 22-Jährigen, der auch acht Treffer vorbereitete, lobt Isik explizit: „Er hat überragende Fähigkeiten, ist sehr stark im Eins gegen Eins.“

Generell sieht er die individuelle Klasse als größten Trumpf des Gegners an, sagt aber auch: „Sie gehen sehr hohes Tempo, haben strukturell aber auch Probleme.“ Mit großartigen Veränderungen oder gar Anleihen von der 1. Mannschaft, die in der 2. Liga spielt, rechnet er nicht. So gab es in den wichtigen Partien gegen Worms und Pirmasens nur einen Wechsel – daher rechnet Isik mit der fast gleichen Elf.

Kann Dennis Klose spielen?

Bei seiner eigenen Mannschaft ist der Einsatz von Torhüter Dennis Klose noch ungewiss – er hat sich aber mit auf den Weg nach Kaiserslautern gemacht. „Wir entscheiden nach dem Anschwitzen. Duha Dogan von der U23 kommt auch mit“, wird man auf Nummer sicher gehen. Sollte Louis Potye das Tor hüten müssen, hätte Isik keine Bedenken. „Da sind wir guter Dinge. Er hat gegen Zuzenhausen zwei Mal stark gehalten und war auch gut am Ball.“

In der Offensive sind Simon Klostermann und Halim Eroglu bekanntlich wieder Optionen. Hier wird es darum gehen, die Belastung richtig zu steuern. Schließlich steht auch noch ein zweites Spiel in der Aufstiegsrunde an. Isik sagt aber klar: „Wir brauchen diese Stürmer.“

Starke Geste von Ferdinand

Lobende Worte hat er auch noch für Jan Ferdinand übrig, der vor dem Zuzenhausen-Spiel verabschiedet wurde, dann aber 90 Minuten auf der Bank blieb. Zu Beginn des 2. Durchgangs war Isik im intensiven Austausch mit ihm zu sehen. „Ich wollte ihn natürlich bringen, aber er hat im Pokalfinale gespielt. Ich habe ihn gefragt, ob es ok wäre, wenn wir Silas Bader bringen, um ihn noch eine halbe Stunde zu sehen. Er hat dies dann auch so akzeptiert und sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt.“