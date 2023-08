In Prinzbach fliegen am kommenden Samstag wieder die Baumstämme, dort werden die 17. Highland Games veranstaltet.

Nach einer dreijährigen Unterbrechung, geschuldet der Pandemie und weiteren damit verbundenen Hürden, können die Prinzbach-Highlanders und der Musikverein Prinzbach-Schönberg die Highland-Games in diesem Jahr wieder gemeinsam veranstalten. Die Spiele gehen wie gewohnt im Rahmen des Sommerfests des Musikvereins am Samstag, 12. August, ab 14.30 Uhr über die Bühne. Austragungsort ist wieder die Dorfwiese neben dem Festzelt in Prinzbach.

Disziplinen vom Sägen bis zum Sackwerfen

Traditionell kann man sich in klassischen Disziplinen messen, aber es gibt auch neue Herausforderungen, so die Ankündigung. Die genauen Disziplinen werden aber erst beim Freien Training am Freitag, 11. August, ab 19 Uhr bekannt gegeben „Ist die Neugierde geweckt, kann sich noch ein Team anmelden. Männer-, Frauen-, Mixedteams sind willkommen“, heißt es. Interessierte können sich im Internet unter www.prinzbach-highlanders.de informieren. Typische Disziplinen bei Highland Games sind Sackwerfen, Hammerwerfen, Tauziehen, Baumstammwerfen, Kugelstoßen, Sägen oder das Kopfnagelspiel.

Für Schotten-Flair sorgen am Samstag die »Lechfeld Highlander«, die ihr Lager vor Ort aufschlagen werden. Sie wollen laut Ankündigung das Publikum miterleben lassen, wie der Alltag in einem schottischen Dorf früher aussah. Schottische Klänge dürfen auch nicht fehlen und so werden die Prinzbach-Highlanders wieder aufspielen. Nach den Highland-Games, gegen 20.30 Uhr, musiziert am Samstag »SH Entertainment mit Sascha & Co« im Festzelt.

Der Sonntag steht beim Sommerfest des Musikvereins Prinzbach-Schönberg im Zeichen der Blasmusik. Polka, Marsch und Co. bietet dabei ab 11.30 Uhr der Musikverein Unterentersbach. Beim Mittagstisch kann zur Musik geschunkelt, getanzt und mitgesungen werden. Auch für die Kleinsten sei gesorgt, so die Ankündigung, eine Kinderbelustigung am Nachmttag werde Spiel und Spaß bieten.

Auf die Highland Games folgt Blasmusik

Um 14 Uhr betritt das Jugendorchester Prinzbach/Steinach die Bühne, ab 15.30 Uhr soll die Trachtenkapelle Fußbach für Stimmung im Festzelt sorgen und den Nachmittag musikalisch ausklingen lassen.

Fortgesetzt wird das Sommerfest am Montag mit einem badischen Abend mit Bockbier und Gesalzenem. Ab 19 Uhr spielen “Die Egerländer … im Ernst wir Moschen weiter“ zum Fassanstich auf. An allen drei Tagen ist der Eintritt frei, hebt der Musikverein Prinzbach-Schönberg in seiner Ankündigung hervor.