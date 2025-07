Highland Games Deißlingen: Schwäbisch-schottisches Spektakel steht an – weitere Teams gesucht

Dudelsackmusik, Baumstammwerfen und Drinks im Pub: Es ist ein einmaliges Event in der Region, das die Deißlinger Gruppen „Skrös“ und „Glutsbrüder“ alle zwei Jahre auf die Beine stellen. Von den Teams über das Rahmenprogramm bis zu besonderen Herausforderungen – wir haben die wichtigsten Informationen für das schwäbisch-schottische Spektakel hier zusammengetragen.

„Herausfordernd ist vor allem, dass wir alle älter werden“, sagt André Ernst vom Organisationsteam schmunzelnd auf unsere Nachfrage. Scherz beiseite: Jeder sei im Alltag eingespannt, man lege sich als Gruppe aber gern gemeinsam ins Zeug für diesen einen Tag. Allein der Aufbau dauert sechs Tage.

Platz für vier weitere Clans

Die fünften Deißlinger Highland Games finden am 13. September statt. Zwölf Clans haben sich bislang dazu angemeldet. Für weitere vier wäre noch Platz, sagt André Ernst. Voraussetzung sind mindestens fünf Personen pro Team und ein Mindestalter von 16 Jahren. Anmelden kann man seine Gruppe per E-Mail an deisslingerhighlandgames@gmx.de.

Eine reine Frauenmannschaft gibt es bislang nicht, aber durchaus gemischte Teams, sagt André Ernst. Dabei gelten für alle, unabhängig vom Geschlecht, die gleichen Regeln.

Auf die Clans warten bewährte Spiele wie Baumstammwerfen und Wagenrad-Tauziehen. Es gibt aber auch etwas Neues: ein Überraschungsspiel, für das bereits spezielle Materialien bestellt und dessen Umsetzbarkeit natürlich von den Organisatoren unter höchster Geheimhaltung getestet wurde.

Start mit Einmarsch um 12.30 Uhr

Am 13. September können sich die Clans ab 11 Uhr im freien Training „Auf Fürsten“ mit den Baumstämmen und anderen Utensilien für den Wettkampf vertraut machen. Um 12.30 Uhr geht es offiziell los.

Die „Caverhill Guardians Pipes and Drums“ spielen mit dem Musikverein Deißlingen zum feierlichen Einmarsch. Zudem wird es den ganzen Tag über immer wieder Dudelsack-Einlagen geben.

Bei den Spielen sind oft Kraft und Geschick gefragt. (Archiv-Foto) Foto: Utz Esser

Der Eintritt ist tagsüber frei. Die Besucher können entweder die spannenden Spiele verfolgen oder sich im mit viel Liebe fürs Detail authentisch eingerichteten Pub ein Plätzchen suchen. Besonders stolz sind die Deißlinger auf ihr Angebot an edlen Whiskys – „von mild-floral bis torfig-schroff“. Außerdem gibt es Cider mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Bier, das aus einem riesigen Baumstamm gezapft wird, den die Organisatoren selbst gebaut haben.

Parallel finden im Rahmen des Kinderferienprogramms die Kinder-Highland-Games statt, für die man sich aber im Vorfeld anmelden muss.

Akustik-Musik aus Deißlingen, Irish Folk Rock aus NRW

Abends bieten André Ernst und Volker Basler authentische Pub-Akustik-Gitarrenmusik mit Folk-Songs zum Mitsingen. Ab 22 Uhr wird erstmals „In search of a rose“ auftreten, eine Irish-Folk-Rock-Band aus Nordrhein-Westfalen.

Bei der Anreise wird den Besuchern nahegelegt, möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden oder den ÖPNV zu nehmen. Grund ist die Baustelle beim „Netto“, durch die Parkplätze wegfallen.

„Die Faszination der Highland Games liegt in der Atmosphäre und der guten Stimmung von der ersten Stunde an“, meint André Ernst. Es gebe viel zu sehen und mit „Splash into the mud“, bei dem man den Gegner durch den Einsatz eines Strohsacks von einem Balken in den Pool wirft, auch etwas zu lachen. Ob beim Anfeuern oder im Pub: „Es ist einfach ein entspanntes Kommen und Gehen. Wir als Crew gehen den Tag auch locker an und freuen uns schon riesig darauf.“