Wer diesem Auto begegnet, könnte bald auf einer der populärsten Internetseiten der Welt – wenn auch gepixelt – verewigt sein: Derzeit sind die Autos von Google Street View im Zollernalbkreis unterwegs.

Google Street View ist ein kostenloser Dienst von Google, der in Google Maps und Google Earth integriert ist und es Nutzern ermöglicht, virtuelle 360-Grad-Ansichten von Orten auf der ganzen Welt zu erkunden. Um die Umgebung virtuell darstellen zu können, kartiert Google die Umgebung mit Autos, die eine Kamera auf dem Dach installiert hat, die 360-Grad-Bilder von öffentlichen Straßen und Plätzen aufnehmen.

Zwischen April und Oktober

Wie auf der Webseite von Google zu erfahren ist, sind die Google-Autos zwischen April und Oktober diesen Jahres in vielen Landkreisen in Baden-Württemberg unterwegs, auch im Zollernalbkreis und den Nachbarlandkreisen. In den vergangenen Tagen wurden Google-Autos immer wieder in Balingen gesichtet.

„Wie lang und wann wir genau unterwegs sein werden, können wir nicht sagen, weil sich die Routen oft aufgrund von Faktoren wie Wetter, Fahrbedingungen, Dauer der Aufnahmen und so weiter ändern können“, erklärt „Communications Consultant“ für Google Deutschland, Mika Dittler, auf Anfrage unserer Redaktion. Dasselbe gilt für den Zeitraum, in dem der Bereich Balingen komplett abgedeckt sein wird.

Nicht jede Straße erfasst

Zuletzt war Google-Street-View in den Jahren 2022 und 2023 in der Region unterwegs. Die erneute Befahrung nur zwei beziehungsweise drei Jahre später soll eine größere Genauigkeit sicherstellen. „In manchen Regionen sind wir bisher nur die Hauptstraßen gefahren, in anderen beginnen wir oft im Stadtzentrum, um beliebte Innenstadtbereiche zu erfassen, und bewegen uns dann nach außen. Auch dabei kann es sein, dass wir nicht jede Straße erfassen“, so Dittler.

Google erfasst bei der Befahrung auch Passanten und Autos. „Gesichter und Autokennzeichen werden automatisch unkenntlich gemacht“, betont Dittler.

So kann man der Veröffentlichung widersprechen

Wer verhindern möchte, dass Fotos seines Hauses oder seines Autos im Internet veröffentlicht werden, kann sich mit Google in Verbindung setzen und schriftlich Widerspruch einlegen: Auf der Internetseite von Google Maps gibt es hierfür ein Formular, mit dem jeder die Unkenntlichmachung des eigenen Hauses beantragen kann.

Ein Widerspruch kann auch per E-Mail oder per Post erfolgen.Widerspruch kann eingelegt werden per E-Mail an:streetview_deutschland@google.com, per Formular online unter: support.google.com und per Brief an: Google LLC, Betreff: Street View, PO Box 111607, 20416 Hamburg.