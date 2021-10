1 Für Corona-tests, ob PCR (Bild) oder Antigen, gibt es im Kreis zahlreiche Zentren. Foto: photoguns_StockAdobe.com

Über die Testmöglichkeiten informiert die Behörde auf ihrer Internetseite. Stand 30. September sind Tests an folgenden Stellen erhältlich:n Bad Rippoldsau-Schapbach: Kurhaus Bad Rippoldsau, montags von 19 bis 20 Uhr sowie sonntags von 8.30 bis 9.30 Uhr; Festhalle Schapbach mittwochs von 17 bis 18 Uhr. n Baiersbronn: Apotheke Klosterreichenbach, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr; mittwochs und samstags von 8 bis 12.30 Uhr. Eulen-Apotheke: montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr; samstags von 8 bis 13 Uhr. Hausärzte am Spritzenhaus: nur nach Voranmeldung und Online-Buchung unter www.schnelltest-baiersbronn.de; Klinik HG Health GmbH: dienstags bis donnerstags von 8.30 bis 9.30 Uhr, samstags von 16 bis 17 Uhr. n Dornstetten: Fahrner Logistics, montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18.30 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 13 Uhr; Ellen Laufer Corona-Flextest: montags, mittwochs und donnerstags von 18.30 bis 19.30 Uhr; freitags von 9 bis 10.30 Uhr und von 17 bis 19 Uhr; sonntags von 9 bis 11 Uhr. Speed Fresh: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 20 Uhr; donnerstags von 15 bis 20 Uhr; samstags von 14 bis 18 Uhr.n Freudenstadt: Martinique (PCR und Antigen-Schnelltest), dienstags, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr; samstags (nur Schnelltests) von 15.30 bis 19.30 Uhr. Krankenhaus, montags bis freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr; samstags und sonntags von 14 bis 16.30 Uhr. Sunshine-Sonnenstudio Stadtbahnhof: montags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr.n Glatten: Praxis Deeg (nach telefonischer Anmeldung unter 07443/65 48), montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 11 Uhr.n Horb: Markthalle am Flößerwasen, städtisches Testzentrum, montags bis samstags von 9 bis 12.30 Uhr (außer Feiertagen). Markthalle am Flößerwasen Karin Hinger: dienstags bis freitags von 16 bis 18.30 Uhr, samstags von 13 bis 18.30 Uhr, sonntags von 11 bis 18.30 Uhr. Friseur No.1 Cut&more by Doormann, montags von 16 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 8.30 bis 20 Uhr, samstags von 7.30 bis 13 Uhr. Praxis Bösch, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr, montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr; Acura-Außenstelle, täglich von 10 bis 17 Uhr.n Pfalzgrafenweiler: Apotheke am Markt, montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Linden-Apotheke, montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr; samstags von 9 bis 12 Uhr: Praxis Balaceanu, montags mittwochs, donnerstags und freitags von 8 bis 11 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, montags dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr.n Seewald: Seewald-Apotheke, montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr.n Waldachtal: Praxis Schmelzle, montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr; samstags von 9 bis 12 Uhr.