Hieber-Markt in Schopfheim: Blaulicht-Einsatz wegen aggressivem Ladendieb

Ein aggressiver Ladendieb hat am Mittwoch für einen Blaulicht-Einsatz vor dem Hieber-Markt in Schopfheim gesorgt. Zwei Verkäuferinnen wurden tätlich angegangen.

Ihren Ausgang nahmen die Geschehnisse mit einem Diebstahl: Ein 37-jähriger Mann entwendete gegen 18.15 Uhr im Markt eine Bierdose und verließ den Verkaufsraum ohne Bezahlung.

Verkäuferin wird gestoßen und stürzt Zwei Verkäuferinnen hatten den Vorgang bemerkt und verfolgten den mutmaßlichen Dieb nach draußen, informiert Polizeisprecher Batzel auf Nachfrage. Daraufhin packte der Dieb eine der Frauen am Arm und versuchte, sie nach unten zu ziehen – was ihm nicht gelang. Eine zweite Verkäuferin wurde weggestoßen und kam dabei zu Fall.

Bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten

Anschließend wollte der mutmaßlich alkoholisierte Täter den Ort des Geschehens verlassen, wurde daran aber von einer Verkäuferin und einigen Kunden bis zum Eintreffen der Polizei gehindert. Auch der Rettungsdienst war vor Ort, um sich um die gestürzte Verkäuferin zu kümmern.