Zu Beginn des Jubiläumsfests hatten die Gastgeber Michael und Claudia Steidle ihre Gäste willkommen geheißen und Michael Steidle, der Geschäftsführer, in jedem einzelnen Fall erläutert, was den jeweiligen Besucher mit Mayer TechConcepts verband.

Danach ergriff sein Schwiegervater, der 89-jährige Seniorchef Heinrich Mayer, das Wort und erinnerte sich: Mit 39 Jahren sei er nicht unbedingt ein Frühstarter gewesen, als er am im Mai 1974 zusammen mit seiner Frau an einem Tisch in der Garage die ersten Muster-Shirts bedruckt habe. Anfangs habe man noch bang auf erste Aufträge gewartet, doch der Erfolg habe nicht lange auf sich warten lassen. Es gab Zeiten, da beschäftigte die Textildruckerei Mayer 30 Festangestellte – „und gefühlt das halbe Dorf Unterdigisheim half aus“.

„Aus eigener Verantwortung“

Die Glückwünsche der Stadt Meßstetten überbrachte Bürgermeister Frank Schroft, der in seiner Rede die Bedeutung des Mittelstandes für Baden-Württemberg und Deutschland hervorhob: „Der Mittelstand erwirtschaftet 39,5 Prozent des Gesamtumsatzes“, merkte er an und ließ ein Zitat von Ludwig Erhard folgen: Der Mittelstand, das seien Menschen, „die aus eigner Verantwortung und jeder für sich selbst kraft eigener Leistung ihre Existenz sicherzustellen bereit sind“.

Schroft lobte Mayer TechConcepts für die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln, und für die Fähigkeit, Ideen wahr werden zu lassen.

Den permanenten Wandel vor Augen

Die IHK-Urkunde zum Jubiläum hatte Matthias Miklautz mitgebracht. Der Leiter der IHK-Geschäftsstelle Zollernalb rühmte die Konstanz, von der die Firmengeschichte von Mayer TechConcepts Zeugnis ablege und die umso bemerkenswerte erscheine, wenn man sich den permanenten Wandel in der Textilindustrie vor Augen halte. Großes habe der Firmengründer vollbracht – aber auch das große Glück gehabt, in Tochter und Schwiegersohn Nachfolger zu finden, die das Unternehmen erstens weiterführen wollten und zweitens auch dazu in der Lage waren.

Treibende Kraft im Cluster „Technische Textilien“

Abschließend würdigte Miklautz Michael Steidle als treibende Kraft des Clusters „Technische Textilien“ der IHK Reutlingen und das Engagement des Firmenchefs in der IHK-Vollversammlung.

Danach sprach Michael Steidle selbst. Er dankte seinem Schwiegervater für dessen Vertrauen in ihn und seine Frau – und dafür, dass er ihnen ein solides und wandlungsfähiges Unternehmen übergeben habe.

Dann nahm er das Stichwort Wandel auf: Das langsame Verschwinden der Textilkunden sei schmerzlich gewesen, aber man habe sich der Herausforderung zum Wandel gestellt, zum einen durch die Gründung von Auslandsniederlassungen – hier galt Steidles Dank der Firma Sanetta für deren „Wort des ehrbaren Kaufmanns“, auf dem die Zusammenarbeit in Griechenland und Bulgarien über 30 Jahre lang basiert habe – , zum anderen durch die eigene Transformation: „Wir mussten eine eigene Wertschöpfung entwickeln“.

Einen Gaming-Chair hatte Interstuhl-Chef Joachim Link Claudia und Michael Steidle als Geschenk mitgebracht. Foto: Mayer

Ein Meilenstein auf diesem Weg, so Steidle, sei ein Auftrag von Interstuhl gewesen, der zur Entwicklung der Beschichtung „Cerapur“ und dem ersten Patent geführt habe. Allerdings: „Über den Jahreswechsel 2012/13 haben wir uns wirklich die Zähne an dem Projekt ausgebissen.“

Abschließend dankte Steidle seiner Frau Claudia für ihre Unterstützung und allen Mitarbeitern dafür, dass sie den Wandel „nicht nur mitgemacht, sondern mitgetragen haben“.

Geschenke gab es dann natürlich auch noch: einen Gaming-Chair aus dem Hause Interstuhl, den dessen Geschäftsführer Joachim Link persönlich zu Michael Steidle hinüberrollte – als Zeichen des Dankes für die bisherige gute Zusammenarbeit und als ein Faustpfand einer weiteren erfolgreichen Partnerschaft.