Schon die Auftaktveranstaltung im Jubiläumsjahr des Vereins war ein voller Erfolg: Das Frühlingsfest im Mai zog zahlreiche Besucher an.

Nun steht das nächste große Ereignis bevor: Am 19. Oktober wird in der Stauseehalle Schömberg ein festlicher Galaabend mit der Liveband ABBAManiac stattfinden. Die Besucher können sich auf eine mitreißende musikalische Zeitreise freuen, bei der unvergessliche Hits der schwedischen Superstars ABBA wie „Waterloo“ und „Gimme, Gimme, Gimme“ zum Leben erweckt werden.

Mit einzigartigen Songs, glitzernden Kostümen und einer fantastischen Lichtshow entführen die sechs Musiker das Schömberger Publikum zurück in die glamourösen Siebzigerjahre. Die Show garantiert generationenübergreifendes Discofeeling und lässt keinen Tanzschuh unberührt. Hits wie „Dancing Queen“ und „Thank You for the Music“ sind zeitlose Klassiker, die zum Mittanzen motivieren.

Rund 65 Vereinsmitglieder

„Wir vom HGV freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen und unseren rund 65 Vereinsmitgliedern unser 125-jähriges Vereinsjubiläum gebührend zu feiern“, sagt die erste Vorsitzende Juliane Haas voller Vorfreude.

Am Vortag des Galaabends findet außerdem ein Festakt in der Zehntscheuer statt. Geladene Gäste, darunter alle Vereinsmitglieder und ehemalige Vorsitzende und Bürgermeister Karl-Josef Sprenger, werden erwartet.

In feierlicher Atmosphäre, begleitet von einem kleinen Snack- und Getränkebuffet, wird gemeinsam auf die stolze Geschichte des Vereins zurückgeblickt und das Jubiläum des HGV Schömberg gebührend gefeiert.

Geplant sind unvergessliche Höhepunkte

Der HGV Schömberg nimmt das rege Interesse und das positive Feedback zum diesjährigen Frühlingsfest mit großer Freude wahr. Der bevorstehende Galaabend sowie der feierliche Festakt am Vortag sollen weitere unvergessliche Höhepunkte im Jubiläumsjahr werden.

„Nutzen Sie gerne die vielseitigen Angebote der örtlichen Gewerbetreibenden und der Mitgliedsunternehmen des HGV Schömberg“, wirbt Haas. „Ganz nach dem Motto: Gemeinsam sind wir stark und von der Region für die Region, profitieren wir alle von einem guten Miteinander.“

Tickets für das Event sind ab sofort bei Edeka aktiv Markt Koch, in der Blumenwerkstatt in der Zehntscheuer, im Café Baier, in der Bäckerei Besenfelder und auf der Homepage erhältlich.

Die Ticketanzahl ist begrenzt. Sofern alle Tickets im Vorverkauf verkauft wurden, gibt es keine Abendkasse.