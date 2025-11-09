HGV Meßstetten feiert Jubiläum: Meßstetten verdankt ihm den Weihnachtsmarkt

Sein 45-jähriges Bestehen hat der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Meßstetten am Samstag gefeiert – mit einem Jubiläums-Comedy-Abend in die Festhalle.
Das Jubiläumsfest des HGV-Meßstetten begann mit dem obligatorischen Glas Sekt respektive der nichtalkoholischen Alternative; anschließend hielt Jörg Bandle seine Begrüßungsrede und in ihr Rückschau auf den April 1980, als sich einige wagemutige Meßstetter Unternehmerinnen und Unternehmer zusammensetzten, um etwas Neues auf die Beine zu stellen. Es war die Geburtsstunde des Handels- und Gewerbevereins Meßstetten, der alsbald den Meßstetter Weihnachtsmarkt – damals mit Autoverlosung – ins Leben rief.