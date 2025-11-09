HGV Meßstetten feiert Jubiläum: Meßstetten verdankt ihm den Weihnachtsmarkt

Sein 45-jähriges Bestehen hat der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Meßstetten am Samstag gefeiert – mit einem Jubiläums-Comedy-Abend in die Festhalle.

Das Jubiläumsfest des HGV-Meßstetten begann mit dem obligatorischen Glas Sekt respektive der nichtalkoholischen Alternative; anschließend hielt Jörg Bandle seine Begrüßungsrede und in ihr Rückschau auf den April 1980, als sich einige wagemutige Meßstetter Unternehmerinnen und Unternehmer zusammensetzten, um etwas Neues auf die Beine zu stellen. Es war die Geburtsstunde des Handels- und Gewerbevereins Meßstetten, der alsbald den Meßstetter Weihnachtsmarkt – damals mit Autoverlosung – ins Leben rief.

In den Folgejahren engagierte sich der HGV Meßstetten auf vielen Gebieten. Er unterstützte zahlreiche soziale Einrichtungen – und tut es bis heute – , verlegte alljährlich den HGV-Jahreskalender mit alten und neuen Bildern aus Meßstetten und seiner Umgebung und etablierte die lange Einkaufsnacht als Treffpunkt für die ganze Region. Die HGV-Gutscheinkarte wurde zu einem bewährten Instrument der Kaufkraftsteigerung in ganz Meßstetten. Jörg Bandles Dank für das Erreichte galt allen, den Lebenden wie auch den Verstorbenen, die sichtbar oder im Verborgenen zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben.

Dank und Respekt

Für die Stadt Meßstetten sprach anschließend Oliver Rentschler, der der Gründergeneration des HGV für die Förderung der geschäftlichen Entwicklung in einer herausfordernden Zeit Dank abstattete und Respekt zollte. Der Zusammenschluss sei ein Glücksfall gewesen; der HGV habe sich seither als unverzichtbare Stütze des Gemeinwesens und als Garant für Meßstetter Lebensqualität erwiesen. Er werde auch künftig verlässliche Partner an Gemeinderat und Stadtverwaltung haben.

Bernd Kohlhepp zu Gast

Dem offiziellen Teil des Abends folgte der unterhaltsame: Bernd Kohlhepp, Multikünstler und Kabarettist, offenbarte seine eigene, naturgemäß sehr schwäbische Sichtweise auf die kleine und große Welt. Er wies auf dem sonderbaren Umstand hin, dass es überhaupt keine schwäbischen Dichter in China gebe, sondern dass diese ausnahmslos im Schwäbischen anzutreffen seien.

Bernd Kohlhepp unterhielt das Publikum. Foto: Wysotzki

Wer nun allerdings Exkurse zu Ludwig Uhland oder Wilhelm Hauff erwartete, sah sich getäuscht – Kohlhepp sucht und findet die speziell schwäbische Poesie im Alltag und eine nicht weniger schwäbische Logik ebenfalls. Nein, natürlich wäre er nicht über die rote Ampel gefahren, wäre ihm bewusst gewesen, dass neben ihr der Starenkasten steht, und er biege auch nur deshalb im Kreisverkehr nach links ab, weil er damit Zeit spare.

Gute Zusammenarbeit

Wen wundert er es, dass so einer Elvis Presleys „Are you lonesome tonight?“ mit Führerscheinentzug assoziiert und „Ich bin langsam zur Zeit“ daraus macht. Aus den „Southern Nights“ von Glen Campbell wird „Sofazeit“.

Abschließend wurden Getränke kredenzt und Häppchen gereicht – die Aufgabe, übernahmen die Mitglieder des Gesangvereins. Der HGV arbeitet mit den anderen Meßstetter Vereinen gut zusammen.