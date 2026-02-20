HGV hat neue Idee: Samstage sind in Freudenstadt zum Shoppen da

Die Freudenstädter Shoppingnight ist ein Erfolgsmodell. Jetzt hat der Handels- und Gewerbeverein eine weitere Idee entwickelt, um Gastronomie und Einzelhandel zu beleben.
Dass an Stammtischen nicht nur getrunken, sondern auch produktiv gearbeitet wird, das zeigte sich beim inzwischen dritten Stammtisch des Handels- und Gewerbevereins (HGV) im Jägerstüble. Dort präsentierten der HGV-Vorsitzende Felix Käser-Funk und Schriftführerin Anja Latz nämlich ein neues Konzept, mit dem sie die Kundenfrequenz in Freudenstadt erhöhen und die Stadt weiter beleben wollen.