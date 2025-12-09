HGV Haigerloch: Mit Frauen-Power auf zu neuen Ufern

Folke Weber und Max Stauß stehen nicht mehr an der Spitze des Handels- und Gewerbevereins Haigerloch. In dessen Hauptversammlung wurde ein Generationswechsel eingeläutet.

15 Jahre hatten Fotografenmeister Folke Weber und Max Stauß als Betreiber eines Geschäftes für Handwerk, Haus und Hobby die Geschicke des HGV geleitet. Jetzt übergaben sie das Vereinsschiff an Tanja Wiech (Betreiberin des Kaffeeklatsch im früheren Schlosscafé in der Haigerlocher Unterstadt) und Judith Schick-Pieper (Geschäftsführerin im Owinger Möbel- und Einrichtungshaus Wohn Schick).

Folke Weber war es bei der Hauptversammlung im Hotel-Restaurant Krone vorbehalten, einen Rückblick auf die vergangenen 15 Jahre zu halten. Er erwähnte dabei die sehr erfolgreiche Leistungsschau, die man im Oktober 2010 zusammen mit dem Gewerbeverein Trillfingen in und um die Witthauhalle veranstaltet hatte. Es folgte die Reaktivierung von jährlich drei Verkaufsoffenen Sonntagen ab 2011, die bis heute jeweils mit einem Flohmarkt in der Spitalgasse verbunden sind.

Familiensonntag und Stadtgutschein eingeführt

Die Verkaufssonntage wurden über die Jahre immer mehr ausgeweitet und dehnten sich vor allem in die Geschäfte in der Salinenstraße in Stetten aus; auch das Möbel- und Einrichtungshaus Wohn Schick in Owingen ist immer ein Anziehungspunkt.

Inzwischen wurde der Sommertermin auf Vorschlag von Bürgermeister Heiko Lebherz in einen Familiensonntag umgemünzt und im Herbst 2024 – ebenfalls auf Initiative des Bürgermeisters – wurde der Stadtgutschein eingeführt, den man mittlerweile stadtweit in 30 Akzeptanzstellen einlösen kann.

In seinem Ausblick wünschte sich Folke Weber, dass man weiterhin an den Verkaufsoffenen Sonntagen festhält. Termine 2026 dafür sind der 22. März, 7. Juni und 13. September. Wichtig sei zudem, neue Mitglieder für den HGV zu gewinnen, um das Geschäftsleben innerhalb der Stadt weiter voranzubringen.

Für den erkrankten Schatzmeister Stephan Hojdem gab Tanja Wiech Einblick über die Finanzen mit einem positiven Kassenbestand.

Lob von Bürgermeister und Ortsvorsteher

Der Haigerlocher Noch-Ortsvorsteher Michael A.C. Ashcroft sprach beiden bisherigen Vorsitzenden seinen Dank für deren Arbeit aus. Leider sei es in den vergangenen Jahren nicht gelungen, eine Gastronomie in der Unterstadt anzusiedeln. Er hofft, dass der Ortschaftsrat und sein Nachfolger zusammen mit der Stadtverwaltung hier etwas bewegen und auch der HGV mit seinem Neustart hierzu beitragen könne.

Bürgermeister Heiko Lebherz nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. In seinem Dankesworten an Weber und Stauß bezeichnete er den HGV als wichtigen Partner der Stadt. Er wünschte sich, dass sich die neue Vorstandschaft ein Netzwerk schafft, beispielsweise auch wieder zum Gewerbeverein Trillfingen, um die Gewerbetreibenden innerhalb der Stadt zusammenzubringen.

Mitgliedergewinnung das Ziel der neuen Vorsitzenden

Michael A.C. Ashcroft leitete anschließend die fälligen Wahlen. Nach der Wahl der beiden Vorsitzenden Tanja Wiech und Judith Schick-Pieper wurde Stephan Hojdem im Amt des Schatzmeisters bestätigt, Nachfolgerin von Schriftführer Wilfried Selinka wird Kerstin Dehner (Firma HaserBau). Weitere Beisitzer sollen später benannt werden.

Tanja Wiech dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und sah ebenfalls die Werbung neuer Mitglieder als wichtigste Aufgabe der Vereinsführung an. Sie schlug als Beiträge für Einmannbetriebe jährlich 20 Euro, für Kleinunternehmen bis 20 Beschäftigte 40 Euro und ab 21 Beschäftigte 80 Euro vor. Diese Beträge sollen im Rahmen der Neufassung der Vereinssatzung festgelegt werden.