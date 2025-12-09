HGV Haigerloch: Mit Frauen-Power auf zu neuen Ufern

Folke Weber und Max Stauß stehen nicht mehr an der Spitze des Handels- und Gewerbevereins Haigerloch. In dessen Hauptversammlung wurde ein Generationswechsel eingeläutet.
15 Jahre hatten Fotografenmeister Folke Weber und Max Stauß als Betreiber eines Geschäftes für Handwerk, Haus und Hobby die Geschicke des HGV geleitet. Jetzt übergaben sie das Vereinsschiff an Tanja Wiech (Betreiberin des Kaffeeklatsch im früheren Schlosscafé in der Haigerlocher Unterstadt) und Judith Schick-Pieper (Geschäftsführerin im Owinger Möbel- und Einrichtungshaus Wohn Schick).