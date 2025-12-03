HGV Geislingen: So sieht die Neuausrichtung des Geislinger Handels aus

Verkaufsoffene Sonntage, Werbeflächen, Logo und Veranstaltungen werden modernisiert, um den HGV Geislingen zukunftsfähig zu machen.
Erst ist noch nicht mal ein halbes Jahr ist vergangen, seit der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Geislingen nur knapp einer Auflösung entgangen ist. Nach langer, vergeblicher Suche nach einer neuen Führung entschloss sich schließlich Hans Leopold, das Amt des Vorsitzenden von Peter Schlecht zu übernehmen, um den Verein in eine stabile Zukunft zu führen. Rund um Leopold hat sich mit Sarah Bühler als stellvertretender Vorsitzenden ein engagiertes Vorstandsteam formiert, das mit frischen Ideen und großer Tatkraft daran arbeitet, den HGV zu einem starken Netzwerk aus Unternehmern, Selbstständigen und engagierten Bürgern weiterzuentwickeln. Der Verein versteht sich dabei als „Impulsgeber, Ideenschmiede und Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Stadtverwaltung.“