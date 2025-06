Neuer Vorstand oder Auflösung: Diese zwei Optionen standen in den vergangenen Monaten für den Geislinger Handels- und Gewerbeverein (HGV) im Raum. Die Mitgliederversammlung am Mittwochabend sollte Klarheit darüber geben.

Es zeichnete sich schon lange ab, dass Peter Schlecht, Vorsitzender seit 2010 und einziges verbliebenes Gründungsmitglied, sein Stellvertreter Heiko Rothweiler und Schriftführer Franz Koch, der ebenfalls fast drei Jahrzehnte lang im Vorstand aktiv ist, ihre Ämter abgeben wollen. Doch immer wieder fanden sich aus den Reihen der Geislinger Gewerbetreibenden niemanden, der bereit war, diese Ämter auszuüben – so auch bei der Versammlung im Januar, welche wohl alle Mitglieder ratlos und betrübt zurückließ. In dieser wurde beschlossen, dass ein letzter Versuch unternommen wird, Freiwillige zu finden, die den HGV weiterführen. Misslingt dieser, ist das Ende des 1991 gegründeten Vereins besiegelt.

Fortbestand des Vereins gesichert

Der scheidende Vorsitzende Peter Schlecht hatte bei der alles entscheidenden Versammlung gute Nachrichten im Gepäck: Es haben sich vier Mitglieder gefunden, welche die Zukunft des HGV sichern.

Die Versammlung wählte Hans Leopold einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Der KfZ-Mechaniker hat Erfahrung – schließlich leitete er den Verein bereits von 1998 bis 2002. Diese Erfahrung möchte er nutzen, den HGV neu aufzustellen und die Grundlage dafür zu schaffen, um in einem Jahr einen neuen Vorstand präsentieren zu können. Denn der 73-Jährige stellte auch klar, dass seine Amtszeit nicht länger als ein Jahr dauern wird.

Sarah Bühler ist stellvertretende Vorsitzende

Leopold sei es wichtig, im Vorstand die drei Stadtteile gleichermaßen zu berücksichtigen. Die neue stellvertretende Vorsitzende, Sarah Bühler gehört zur Geschäftsleitung des Binsdorfer Elektrohaus Bühler. In den Ausschuss gewählt wurden Steffen Holderied aus Erlaheim sowie Jürgen Haug, Marco Schwendemann und Thomas Merz aus Geislingen. Die Kasse führt weiterhin Andreas Gulde, der in seinem Kassenbericht von einem leichten Minus berichtete, das der Ausgabe von HGV-Gutscheinen geschuldet ist. Werden diese alle eingelöst, sei die Kasse in einem leichten Plus.

Passive Mitglieder zugelassen

Weil das Amt des Schriftführers nicht mit aktiven Mitgliedern besetzt werden konnte, wurde nach einer Lösung gesucht, die schließlich eine Satzungsänderung benötigte. Ute Koch erklärte sich bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, auch wenn sie keine Gewerbetreibende ist und daher bisher auch kein Mitglied im Verein gewesen ist. Daher stimmten die Mitglieder einer Satzungsänderung zu, dass auch Freunde des Vereins als passive Mitglieder aufgenommen werden können. Bisher war es nur Gewerbetreibenden vorbehalten, in den Verein einzutreten. „So bilden wir ein Netzwerk an Unterstützern und können dadurch ehemaligen Unternehmern auch ehrenhalber ermöglichen, im Verein zu bleiben“, erklärt Leopold. Die Versammlung stimmte der Satzungsänderung zu, die auch einen reduzierten Mitgliedsbeitrag für Neuunternehmer und passive Mitglieder beinhaltet.

Viele Ideen

Kaum im Amt präsentierte der neue Vorsitzende sogleich seine Ideen und Visionen für den HGV. „Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass Geislingen lebenswert bleibt“, erklärte der ehemalige Inhaber eines Autohauses, warum er sich nochmals dazu entschlossen hat, den Vereinsvorsitz zu übernehmen. Sein Ziel ist es, den HGV neu auszurichten als Netzwerk für Neulinge und Traditionsunternehmen, Brückenbauer zwischen Kunden und Handel sowie Impulsgeber. Dabei gelte es auch Bestehendes zu hinterfragen. Ist ein verkaufsoffener Sonntag, der jahrzehntelang Zugpferd des HGV war und zuletzt schwächelte, überhaupt noch zeitgemäß oder bedarf es neuer Ideen?

Der neue Vorstand möchte beispielsweise eine Kundenkarte einführen, die in allen teilnehmenden HGV-Betrieben gilt. Ebenso möchte er durch eine Kooperation mit den Geislinger Hobbykünstlern, in der die neue Schriftführerin Ute Koch seit Jahren engagiert ist, die leerstehenden Schaufenster entlang der Ortsdurchfahrt wiederbeleben. „Wir wollen nicht klagen, sondern handeln“, so Leopold abschließend.