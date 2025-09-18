HGV Dornstetten: Kein Vorsitzender in Sicht – Verein droht die Auflösung

Im 30. Jahr seines Bestehens steht der HGV Dornstetten vor einer ungewissen Zukunft. Der Grund: Niemand ist bereit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Im Fall des HGV Dornstetten ist sie aktuell aber überschaubar, was den Erfolg bei der Suche nach einem oder einer neuen Vorsitzenden anbelangt. Bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Kegelklause, bei der eigentlich Neuwahlen auf der Tagesordnung standen, wurde ein Nachfolger von Gerhard Rummel nämlich partout nicht gefunden.

Das Interesse am Fortbestand des Vereins, der bislang einiges auf die Beine gestellt hat, scheint bei manchen Mitgliedern aber auch nicht sonderlich ausgeprägt. Von 53 waren gerade mal 14 zu dieser wichtigen Sitzung erschienen. Ein Trend der vergangenen Jahre hat sich damit fortgesetzt.

Mangels möglicher Nachbesetzung des Vorsitzenden wurde deshalb eine erneute Sitzung für den 16. Oktober terminiert. Bei Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder bestünde dann die Möglichkeit, den Verein aufzulösen – wenn sich nicht doch noch ein Vorsitzender findet. Da eine solch starke Präsenz nicht zu erwarten ist, kann im unmittelbaren Anschluss an diese Sitzung eine zweite Sitzung terminiert werden, bei der ein Zwei-Drittel-Votum der anwesenden Mitglieder für die Auflösung reichen würde.

Doppelspitze erfordert Satzungsänderung

Noch hoffen die Aktiven im Verein aber, dass es so weit nicht kommt. Für den ebenfalls scheidenden ersten Stellvertreter Timo Müller, aktuell Vorstand Einzelhandel, würde der bisherige Vorstand Dienstleister, Wolfgang Tröger (bisher zweiter stellvertretender Vorsitzender) in die Bresche springen, um den Anforderungen der Satzung an den Vorstand zu genügen. Auch eine Nachfolgerin für den wegen Umzugs nicht mehr kandidierenden Kassierer Andre Schulze stünde mit Jessica Kaupp bereit.

Ohne den Mann oder die Frau an der Front nützt das aber nichts. Würde sich der Verein künftig für die weitere Option einer Doppelspitze, wie in anderen Vereinen, entscheiden, müsste erst einmal die Satzung geändert werden. Diese sieht eine solche Möglichkeit bisher nämlich nicht vor.

Bürgermeister Bernhard Haas, sein Stellvertreter Joachim Kumm und auch Wirtschaftsförderin Ellen Brede-Lenk warben bei der Hauptversammlung noch einmal leidenschaftlich für den Fortbestand des HGV, notfalls auch mit externer Beratung.

Hauptstraße soll ab Mitte November offen sein

Haas informierte zudem über das wichtige Thema Hauptstraßenbaustelle. Die Kabelarbeiten seien Ende nächster Woche abgeschlossen. Ab Mitte November sei die Straße nach den Abschlussarbeiten wieder befahrbar und der Herbstmarkt könne regulär stattfinden. Die Umgestaltung des Schulhofs habe sich von den Sommerferien auf Ende September verschoben. Übergangsweise würden nun acht der neuen Parkplätze an der Schule als Schulhof genutzt.

In ihren Rückblicken ließen die drei Vorstände Gerhard Rummel, Timo Müller und Wolfgang Tröger die wichtigen Ereignisse des vergangenen Jahrs Revue passieren. Die Bandbreite reichte vom langen Einkaufsabend und Herbstmarkt über die Adventskalenderaktion vor Weihnachten bis zum Ostermontagsmarkt.

Aus der App wird erst mal nichts

Im Zuge des Projekts „Innenstadtberatung“ war die Idee einer App entstanden, die, so Rummel, möglichst viele Inhalte und Möglichkeiten digital kombinieren und auch dazu dienen sollte, den HGV-Papiergutschein in digitale Form zu bringen. Da die fristgerechte Beantragung der Förderung für diese App zunächst versäumt wurde und zudem die Zukunft des HGV offen ist, wird die App auch im aktuellen Jahr nicht realisiert. Die Werbung weiterer Mitglieder aus Reihen der Gastronomie war erfolglos. Finanziell steht der HGV aktuell aber auf gesunden Beinen.

Langer Einkaufsabend

Bis 22 Uhr geöffnet

An diesem Freitag veranstaltet der HGV gemeinsam mit der Stadt Dornstetten einen langen Einkaufsabend bis 22 Uhr unter dem Motto „Dornstetten wird schöner – betreten der Baustelle erwünscht“.

Musik und Aktionen

Neben kulinarischen Highlights erwarten die Besucher Live-Musik ab 18 Uhr und Mitmachstationen für Kinder und Erwachsene ab 16 Uhr.