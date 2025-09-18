HGV Dornstetten: Kein Vorsitzender in Sicht – Verein droht die Auflösung

Im 30. Jahr seines Bestehens steht der HGV Dornstetten vor einer ungewissen Zukunft. Der Grund: Niemand ist bereit, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Im Fall des HGV Dornstetten ist sie aktuell aber überschaubar, was den Erfolg bei der Suche nach einem oder einer neuen Vorsitzenden anbelangt. Bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Kegelklause, bei der eigentlich Neuwahlen auf der Tagesordnung standen, wurde ein Nachfolger von Gerhard Rummel nämlich partout nicht gefunden.