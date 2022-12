Gedankenaustausch unter Geschäftsleuten in Oberndorf

1 Jerome Schempp (HK, von links), Frank Bühler (HGV), Sarah Bäurer und Ramona Shedrach (beide IHK), Vadim Maier, Helga Schon und Ronny Mowitz (alle drei vom HGV) und Björn Krönert (Geschäftsführer HK) freuen sich über den Austausch. Foto: Hagist

Nach längerer Zeit ohne HGV-Veranstaltung, bedingt durch die eingeschränkten Möglichkeiten während Corona, freute sich das HGV-Vorstandsgremium, zahlreiche Mitglieder beim diesjährigen HGV-Come-Together im Veranstaltungssaal der Firma Heckler und Koch (HK) begrüßen zu dürfen.















Oberndorf - Firmenpräsentation, Betriebsbesichtigung sowie die Vorstellung von zwei neuen IHK Ausbildungs- und Fachkräfte-Projekten waren die Themen dieser Veranstaltung, begleitet von einem intensiven Gedankenaustausch unter den Firmeninhabern und Geschäftsleuten aus Industrie und Handel.

Als Hausherr und neben Jens Bodo Koch einer der beiden Geschäftsführer bei HK begrüßte Björn Krönert die rund 60 Gäste, die der Einladung des HGV in die Räume des Industriebetriebes gefolgt waren. Krönert ging in seiner Firmenpräsentation auf die 73-jährige Firmentradition von Heckler & Koch ein und hob den starken Gemeinschaftssinn der Mitarbeiter hervor, auch geprägt durch Familien, bei denen schon die dritte und vierte Generation beim Unternehmen seien, so Krönert.

Hervorragende Auftragslage

HK beschäftige weltweit an seinen vier Standorten (Oberndorf, USA, Frankreich, Großbritannien) zirka 1100 Mitarbeiter und habe zurzeit 55 junge Menschen in einem Ausbildungsverhältnis mit den Berufszielen Industriemechaniker, Mechatroniker sowie Ausbildung im kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Bereich, so der Geschäftsführer.

Krönert betonte die hervorragende Auslastung und Auftragslage der Firma. Die Polizei sei bis auf wenige Bundesländer mit der aktuellen HK-Pistole ausgerüstet, Bundespolizei und Zoll vertrauten ebenfalls auf die Qualität der HK-Waffe. Eine "Grüne-Länder-Strategie" fahre man im Bereich der militärischen Waffen, man zeige auch mit einer neuen Außendarstellung die Modernität des Unternehmens, erläuterte Krönert. Als nachhaltiges Unternehmen sei das Ziel, den Energiebedarf des Werkes ab 2030 selbst zu decken.

Betriebsrundgang und Vorträge

Nach dem anschließenden Betriebsrundgang durch Produktion und Ausbildungswerkstatt sprachen die HGV-Vorsitzende Helga Schon sowie Ronny Mowitz als HGV-Leiter des Bereichs Industrie Grußworte und leiteten zu den Kurzvorträgen der IHK-Referentinnen Sarah Bäurer und Ramona Shedrach über.

Bäurer stellte das Programm "Ausbildungsbotschafter", bei dem Auszubildende ab dem zweiten Lehrjahr in Seminaren trainiert werden, Schulklassen zu besuchen und Ausbildungskonzepte vorzustellen. So bekämen die Schüler Hilfe beim Berufswunsch und vor allem einen authentischen Einblick in die entsprechende Berufsausbildung.

Wege zur Personalgewinnung

Ramona Shedrach referierte über das "IHK Welcome Center", eine Anlaufstelle für Firmen und internationale Fachkräfte. Das Center arbeite mit der Wirtschaftsförderung und dem Land eng zusammen und biete Seminare zur betrieblichen Integration sowie Hilfe bei Job- und Wohnungssuche, für die Unternehmen zeige man Wege zur Personalgewinnung auf, so Shedrach.

Zum Ausklang des "HGV-Come-Together" lud der Gastgeber Heckler & Koch zu einem Imbiss. Dabei wurden die fachlichen Gespräche unter den HGV-Mitgliedern fortgesetzt sowie auch mit Fragen zum Fachkräftemangel auf die beiden Damen der Industrie- und Handelskammer zugegangen.