Das Candlelight-Shopping steht am Freitag wieder an.

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Baiersbronn veranstaltet am Freitag, 21. Juli, wieder das Candlelight-Shopping. Wie der HGV mitteilt, haben, wie schon im vergangenen Jahr, viele Geschäfte im Ort an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet und bieten verschiedene Angebote und Aktionen für die Kunden.

Das leibliche Wohl kommt laut der Ankündigung ebenfalls nicht zu kurz: Vom „Delikaaat!“ in der Freudenstädter Straße über die Gastronomie am Rosenplatz bis zu den Outlets in der Murgtalstraße werden überall Speisen und Getränke angeboten.

Musikalisch umrahmt wird das Candlelight-Shopping von einem Akustik-Gitarristen, einem Musiker, der Saxofon und Oboe spielt, sowie einem Alleinunterhalter.

Mit dem bunten Programm lädt der HGV dazu ein, durch Baiersbronn zu schlendern, zu entdecken und zu genießen. Die Aktion im vergangenen Jahr sei ein voller Erfolg gewesen, so der HGV, der an diesen Erfolg anknüpfen will.