HfU in Schwenningen: Der „schwimmende Professor“ schwimmt wieder

Nach der Donau, dem Rhein und dem Tennessee River steht für den Professor an der Hochschule Furtwangen das nächste nasse Projekt an: Am 16. August wird er die Elbe vom tschechischen Smirice nach Cuxhaven durchschwimmen. Dabei sammelt er weitere Wasserproben, um über Mikroplastik aufzuklären.

Andreas Fath ist als der „schwimmende Professor“ der Hochschule Furtwangen international bekannt. Jetzt steht für ihn das nächste Projekt an – und das, obwohl er eigentlich längst aufhören wollte. Um auf die Belastung von Gewässern durch Mikroplastik aufmerksam zu machen, durchschwamm der Wissenschaftler bereits den Rhein, den Tennessee River und die gesamte Donau.

Nun steht das nächste Extremsport-Projekt im Namen des Gewässerschutzes an: Am 16. August wird Fath in Smirice, im tschechischen Riesengebirge, in die Elbe springen, um nur 25 Tage später die Elbmündung in Cuxhaven zu erreichen. Das schreibt eine Pressemitteilung der Hochschule Furtwangen.

Lesen Sie auch

Aufklärungsarbeit in Sachen Gewässerschutz

Unterwegs werden nicht nur tägliche Wasserproben entnommen, Fath und sein Team betreiben mit einer großangelegten Aufmerksamkeitskampagne Aufklärungsarbeit in Sachen Gewässerschutz.

Tausende Flusskilometer hat er bereits durchkrault, und jedes Mal kündigte der Chemiker, der als Professor der Hochschule Furtwangen am Standort Schwenningen lehrt, an, dass dies nun das letzte Projekt gewesen sei.

Das Wasser lässt ihn nicht los

Doch sein Lebensthema Wasser lässt ihn nicht los. Fath schwimmt seit seiner Kindheit, zwischenzeitig sogar in der deutschen Bundesliga. Während seiner Extrem-Projekte verbringt er acht Stunden pro Tag im Wasser. „Ich kann das eben gut“, sagt er achselzuckend.

Mit der Mischung aus Wissenschaft und Extremsport setzt sich Andreas Fath für sauberes Wasser ein, wie und wo auch immer. Ob er in Flüssen schwimmt, Vorträge hält, Filme zu seinen Projekten präsentiert oder Schulklassen die verschiedenen Module seiner „Wissenswerkstatt“ ausprobieren lässt: Immer geht es darum, für den Schutz des Wassers zu sensibilisieren.

Zusammenarbeit mit einem Bündnis

Bei seinem Projekt „PureElbe“ arbeitet Faths gemeinnützige Organisation H2Org mit dem Bündnis plastikfreie Natur zusammen. Als Sponsoren unterstützen den Wissenschaftler neben der Hochschule Furtwangen auch die Unternehmen hansgrohe und Arburg.

Auf die 1083 Kilometer der Elbe (geschwommen wird ab dem elften Kilometer, wie die Pressemitteilung der Hochschule schreibt) freut sich Andreas Fath riesig: „Jeder Fluss ist anders. Ich bin sehr neugierig darauf, wie sich die Elbe anfühlen wird“.

Zwei Studenten der HFU sind mit an Bord

Auf seiner Reise wird er auch Städte wie Dresden, Magdeburg oder Hamburg durchqueren. Mit Workshops, Seminaren und Presseevents wird der Wissenschaftler mit seinem Team Aufmerksamkeit für Gewässerschutz schaffen. Nebenbei wird sein wissenschaftliches Team – zwei Studierende der Hochschule Furtwangen begleiten die Reise – ständig Wasserproben entnehmen und auswerten. Eine am Neoprenanzug von Andreas Fath befestigte Filtermembran imitiert Fischhaut und liefert so zusätzliche Erkenntnisse.

Die ganze Reise durch die Elbe lässt sich auf der Projektwebseite www.pureelbe.org mitverfolgen – unter anderem auf einer Karte, die genau die Stationen und die durchschwommenen Kilometer dokumentiert.