Hexenzunft Rötenberg: Jubilare kommen auf 1050 Jahre Mitgliedschaft

Die geehrten Mitglieder der Hexenzunft Rötenberg

Die Hexenzunft Rötenberg ehrte 47 langjährige und verdiente Mitglieder für ihre Vereinstreue.









In diesem Jahr fand ein besonderer Abend bei der Hexenzunft Rötenberg statt: 47 Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue geehrt. Die Vorsitzenden Kaan Scheerer und David Armbruster freuten sich über die zahlreichen Ehrengäste. In seiner Ansprache betonte der erste Vorsitzende Kaan Scheerer, wie wichtig treue Mitglieder für Vereine sind. In fünf Blöcken wurden Mitglieder für zehn- und 20-jährige aktive, 20-jährige passive, 30-jährige aktive und erstmals auch für 30-jährige passive Mitgliedschaft geehrt. Insgesamt kamen die Jubilare auf 1050 Jahre Mitgliedschaft in der Hexenzunft Rötenberg.