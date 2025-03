Hexenprozess in Obernheim: Keine Gnade für die Unholda Moserin

18 Da konnte sie sich noch so wehren und schreien: Das Gericht hatte keine Gnade mit der Unholda Moserin. Foto:

Keine Gnade gab es auch in diesem Jahr für die Unholda Moserin: Das Obernheimer Hexengericht sprach sie schuldig und verurteilte sie zum Tode durch Verbrennen.









Da hatten auch das wilde Geschrei der zahlreichen Hexenfreundinnen und die vielen verzweifelten Befreiungsversuchen nicht geholfen. Vor dem traditionellen Hexenprozess waren bereits unzählige Hexen und Narren durch den Ort gezogen und hatten bei bestem Fasnetswetter ihre Späße mit dem Publikum getrieben. Mit einfallsreichen Kostümen und witzigen Wagen zog der närrische Lindwurm bestehend aus zahlreichen Fußgruppen, Mottowagen und Gastzünften am Obernheimer Rathaus vorbei, angeführt von einer großen Schar Hexen, den Zunfträten, dem Hofstaat sowie dem Ritterpaar. Bonbons und andere Leckerle wurden eifrig an die vielen Zuschauer verteilt. Viele Zuschauer säumten die Straßen in Obernheim, um den farbenprächtigen Umzug bei strahlendem Sonnenschein und tiefblauen Himmel anzusehen. Der Musikverein „Lyra“, sprich die Hofkapelle des Narrenstaates, zog als erste Gruppe durchs Ort, und es folgten übermäßig viele Hexen zusammen mit dem gesamten Hofstaat und dem Teufel. Fußgruppen und originelle Wagen aus Obernheim und Nachbargemeinden waren beteiligt. Nach Abschluss des Umzuges zogen die Narren am Rathaus vorbei und wurden mit dem bekannten Schlachtruf „Oh-Ho“ begrüßt.