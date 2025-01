Zum Nachtumzug zum Jubiläum der Finsterbach-Hexen mit 30 Gruppen hatten sich vor allem entlang der Fußgängerzone zahlreiche Zuschauer eingefunden. Anschließend ging es zum Ball in den Bärensaal.

Der Umzug führte zum Bärensaal auf, so dass die Zünfte sich pünktlich zum „Abflug der Reise um die Welt“, dem Start des Jubiläumsballs der Finsterbach-Hexen, im Saal einfinden konnten.

Zum Auftakt legten die Finsterbach-Hexen selbst eine fulminante Eröffnungsnummer auf das Parkett der Bärensaal-Bühne. Sie entführen das Publikum in nahe und ferne Länder, zu welchen in jeweils passenden Outfits eine tänzerische Einlage folgte. Einspieler zwischen den einzelnen Ländern nahmen das Publikum bestens mit.

Lesen Sie auch

„44 Jahre – eine besondere Reise und wir sind stolz, den Tag heute mit euch feiern zu dürfen“, betonte Hexen-Chef Frank Kösling. Bevor er zur Begrüßung der einzelnen Zünfte, Guggenmusiken und Showtanzgruppen überging, richtete er ein großes Dankeschön „an die ganze Crew“. Und zum Publikum sagte er: „Ihr seid die Reisebegleiter unseres Jubiläums“ und versprach: „Ob als Abenteurer, Weltenbummler oder Urlaubsgäste, wir haben für jeden etwas dabei.“

Showtanz und mehr

Die nächste Nummer war eine absolute Neuheit im Programm. Die „Fiba Dance Kids“, der Nachwuchs der Finsterbach-Hexen, brachte die Gäste mit ihrer Tanzeinlage zum Staunen. Auch sie griffen in ihrem Tanz das Motto des Balls auf und wurden mit einem tosenden Applaus belohnt.

„Brennend heiß“

Kurzfristig waren im Anschluss daran die „Bära-Datza“ aus Sulgen mit ihrer Showtanzgruppe eingesprungen. „Jumpin‘ the Next Generation“ aus Hardt war auch schon brennend heiß auf den Auftritt, wie dem während des Showtanzes auf der Bühne stehenden Banner mit der Aufschrift „We be Burnin‘“ zu entnehmen war. Und getreu diesem Schriftzug heizten sie auch dem Publikum ordentlich ein.

Kulinarik passt zum Motto

Um den Hunger und Durst zu stillen, hatte das Publikum die Möglichkeit, auf ein reichhaltiges internationales Speisen- und Getränkeangebot zurückzugreifen, welches ebenfalls das Motto des Abends „In 44 Jahren um die Welt“ widerspiegelte.

Mitsingen und mitgrölen

Bestens unterhalten und zum Mitsingen und Mittanzen angeregt fühlte sich das Publikum von der Guggenmusik Alcaputti aus Tennenbronn. Zu einer breiten Palette an Musik nutzten die Zuschauer die Möglichkeit, mitzutanzen, zu singen oder auch mitzugrölen und dabei vor allem eines, richtig zu feiern.

DJ Twenty-B legt auf

Ebenfalls in Feierlaune zeigte sich das Publikum in den Pausen zwischen dem Programm. In diesen legte der deutschlandweit bekannte und erfolgreiche DJ „Twenty-B“ auf.

Doch auch das Programm hatte noch eine reiche Zahl an Höhepunkten zu bieten. So wartete gab „Shoguna“ aus Tennenbronn mit ihren Showtanz auf und auch „New Delight“ des AV Sulgen zeigte gekonnt die gesamte Breite ihres tänzerischen Könnens.

In völliger Dunkelheit

Bei völliger Dunkelheit im Saal traten die Hexen aus Sulz mit ihrem Tanz auf.

Mal als Safari-Touristen, mal als Mexikaner oder auch als Spanier führten auch die beiden Moderatoren des Abends das Publikum gekonnt und mit viel Charme durch das Programm.

Männerballett und Musik

Auch zu späterer Stunde waren besondere Programmpunkte geboten. Bei einem Männerballett zeigten die Finsterbach-Hexen selbst tänzerisches Geschick, bevor die Guggenmusik Sälle 15 aus Hardt das musikalische Zepter übernahmen und im Saal und der Bar gemeinsam bis in den frühen Morgen gefeiert wurde.