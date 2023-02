31 Als Wahrsagerinnen mit einem „Quoten-Wahrsager“ tanzten die „Sarabellos“ beim Ball der Villinger Hexenzunft in der Tonhalle. Foto: Birgit Heinig

Die Hexenzunft Villingen riss das Publikum bei den beiden Bällen in der Tonhalle mit. Die Akteure zeigten tolle Nummern mit handgemachter Musik und flotten Tänzen.









Auf eine wahrlich „rätselhafte Reise“ nahm die Hexenzunft Villingen am Freitag und Samstag ihr Publikum in der Tonhalle mit.

Ob eingebildet oder nicht – der Protagonist des Abends, Marc Zimmermann als fastnachts-resistenter Lehrer („Fasnet gehört abgeschafft“), ließ sich ebenso wie das Publikum von der eindrucksvollen Kulisse täuschen. An den Fenstern des Zugabteils glitt sogar die Fahrstrecke vorbei. Einmal in den „HexPress“ eingestiegen, erlebte der Spießer nicht nur sein blaues, sondern gleich vielfarbige Wunder.

Unter der Regie von Katja Hall, Tobias Kratt und Dennis Feuerstein und nach der Begrüßung von Julian Gildner und Raphael Vesovic, den Söhnen des Zunftmeisters und dessen Vize – beide zu spät dran und halb angezogen schließlich erscheinend – gaben die fast 200 Mitwirkenden der Hexenzunft nach der Zwangspause alles.

Schwer- und Höhepunkte: handgemachte Musik, die die Zuschauer im Saal kaum auf den Sitzen hielt. Mit neuen Texten wartete die Boygroup auf. Die fünf Jungs, pardon, die jungen Familienväter, abgerissen und gerade einem ewigen Leben in der Wildnis entronnen, ließen es mit Gitarren und dem Cajon krachen. In „Komm, bring die Rollen“ begleiteten sie die Häspremiere eines Narros, in “Sie mag Musik nur, wenn sie aus ist“ nahmen sie die letzte Beschwerdeführerin gegen den Lärm in der Färberstraße aufs Korn, und bei „Wir sind schon wieder infiziert mit dem Fasnetfieber“ rockten sie ausgelassen.

Die „Kloster-brass“, die aus Blasmusikern der Stadtharmonie bestehende Partycombo, holte sich Eric Dörr als Sänger auf die Bühne, um zu verkünden: „Nie mehr Kneipenfasnet ohne iis“. Feurig und „heavy“ wurde es beim Auftritt der Hexenband. Feuerstöße und Rauch, die gewaltigen Bässe und die kräftigen Stimmen von Carsten Dörr und Markus Hess, mit denen sie unter anderem das legendäre „Hexenfeuer“ besangen, ließen die Mägen vibrieren.

Männerballett sorgt für ein Revival von Herren in Baströckchen

Ohne Musik auch kein Tanz – und davon gab es ebenfalls reichlich zu genießen. Den Anfang machten die süßen Kleinen, die „Redsocks“, die Jüngsten gerade mal des Laufens mächtig. Das Damenballett kam im Outfit schwarzgrundiger Paradiesvögel, und das Männerballett sorgte für ein Revival von Herren in Baströckchen. Glücklicherweise tauschten sie sie schnell gegen florale Bermudashort, blieben gleichwohl oberkörperfrei. Als Wahrsagerinnen mit einem Quoten-Wahrsager (Yannic Haag) tanzten die „Sarabellos“, und der traditionelle Hexentanz endete mit einer waghalsigen Pyramide.

Alle Auftretenden überbrachten dem sich in den seltsamen Zug Verirrten, der mit

Getränken von einer ominösen Servierdame (Natalie Kromer) zudem in Räusche versetzt wurde, Botschaften. Die reichten von „Nimm nicht alles so ernst“ über „Geh auf die Jugend zu“ bis hin zu „Erlebe Abenteuer“. Nach den Belehrungen von „Professor Dr. Brauchtum“ (Dominik Falk) und dem Besuch der „Big Four“ der Villinger Fasnet im Museum inklusive Geschichtsstunde sowie der Unbekümmertheit der Jugend („Midlifecrises ist wie Pubertät, nur ohne Happy End“ und „Lieber durchgeknallt als grantig und alt“) war er schließlich geheilt.