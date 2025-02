Die Narrenzunft (NZ) Lützenhardt lud am Samstag zahlreiche Gastzünfte zu ihrem traditionellen Hexenball der Schafhof-Hexen ins Haus des Gastes ein.

Bestens aufgelegt zeigten sich Tamara Blum und Dominik Bayer, die durch das abendfüllende Programm des Hexenballs führten. Auch die Gastzünfte und privaten Besucher zeigten sich von ihrer prächtigsten Seite. Die geladenen Zünfte waren überwiegend nicht zum ersten Mal zu Gast bei der NZ Lützenhardt und fühlten sich entsprechend pudelwohl.

Von Beginn an zeigte sich die Fasnetsstimmung auf dem Höhepunkt. Hierfür sorgte auch die Band „Night Life“, die mittlerweile alljährlich für hervorragende Party-Stimmung im Saal sorgt. Zum Auftakt des Hexenballs präsentierte der Gastgeber seinen ausdauernden Hexentanz, der für große Begeisterung sorgte. Vor allem die Ausdauer der Protagonisten wurde mit Applaus gewürdigt, denn der beachtlich lange Maskentanz trieb den Narren reichlich Schweiß ins Gesicht.

Lesen Sie auch

Entsprechend motiviert betrat anschließend die Showtanzgruppe der „Brechaloch-Hexa“ aus Obertalheim die Bühne und sorgte mit zahlreichen Kostümwechseln und artistischen Einlagen für Jubelstürme in der Halle. Sehr bekannt für spektakuläre Hexentänze sind die Narrenfreunde (NF) Heckenbeerlesgäu, die im Anschluss die Gäste in großes Staunen versetzte. Etliche menschliche Pyramiden und akrobatische Einlagen ließen das Publikum vor Begeisterung lautstark jubeln. Auch die NF-Heckenbeerlesgäu verausgabten sich sprichwörtlich auf der Bühne, so dass der Schweiß hinter den Narrenmasken zu dampfen begann.

Eine Stimmungsrunde

Nach diesem actionreichen ersten Programmblock konnte das Publikum seinem Bewegungsdrang frönen, indem die Stimmungsrunde einige Tänzer vor die Bühne lockte. Was natürlich nicht fehlen durfte im Programm, war ein traditioneller Maskentanz, den die „Weitenburger Schloßhexen“ beisteuerten.

Anschließend übernahmen die Guggen das Geschehen im Saal, womit es die Gäste nicht mehr ruhig auf den Bierbänken hielt. Gelungen heizten die „Kuckucks Gugga Haiterbach“ den Narren ein, bevor die NZ Ofterdingen ihren Tanz präsentierte.

Des Weiteren hatte der Gastgeber noch eine kleine Überraschung für seine Gäste parat. So statteten die „Tuders“ der NZ Salzstetten im Rahmen ihrer „Fahrt ins Blaue“ dem Ball einen Besuch ab und sorgten für ein musikalisches Guggen-Spektakel im Haus des Gastes. Natürlich durften die Guggen nicht ohne Zugabe von der Bühne, bevor die NZ Hochdorf mit ihrem Showtanz den Hexenball ausklingen ließ.