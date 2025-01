Hexen-Zunft Rötenberg: Rekordzahlen beim Abstauben

143 Hexen und Bäcker wurden am 6. Januar bei der Hexen-Zunft Rötenberg abgestaubt, darunter 16 neue Hexen und sechs neue Bäcker – laut Mitteilung ein Rekord. Alle neuen Mitglieder wurden mit dem traditionellen Hexenschlag in die Zunft aufgenommen.

Für die diesjährige Fasnet wurde laut Mitteilung ein abwechslungsreicher Narrenfahrplan auf die Beine gestellt. Die Hexen-Zunft Rötenberg ist bei vielen befreundeten Zünften in der Umgebung zu Gast, freut sich aber auch wieder die eigenen Veranstaltungen in Rötenberg zu feiern.

Der Auftakt der Rötenberger Fasnet erfolgt am Freitag, 21. Februar, mit dem Hexenball in der Rötenberger Festhalle. Weiter geht es am Schmotzigen Donnerstag, 27. Februar, um 14.30 Uhr mit dem Kinder- und Seniorenball inklusive vorhergehendem Kinderumzug, der um 14.02 Uhr startet, ehe dann um 19.30 Uhr der Bürgerball mit Schlüsselübergabe beginnt. Beide Bälle werden dieses Jahr unter dem Motto „Dschungel“ gefeiert und finden bei freiem Eintritt statt.

Lesen Sie auch

Am Samstag, 1. März, findet dann um 13.59 Uhr der große Umzug mit zahlreichen Zünften und Gruppen sowie anschließender Dorffasnet statt.

Abschließen wird die Hexen-Zunft Rötenberg die Fasnet 2025 mit der traditionellen Schlüsselrückgabe und anschließender Hexenverbrennung in der Dorfmitte am Dienstag, 4. März, um 18.30 Uhr.