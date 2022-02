2 Natürlich gab’s auch Brezeln und Süßigkeiten. Foto: Otto

Der große Narrenspaziergang ist zwar erst am Fasnetssonntag in Aichhalden, aber bei bestem Wetter war eine große Hexenschar aber bereits am Samstag im Ort unterwegs.















Aichhalden - Auch wenn die Umzugsstrecke der Aichhalder Narren am Sonntag an ganz anderer Stelle im Ort verläuft – die Anwohner freuten sich um so mehr, als eine große Hexenschar an ungewohnten Stellen schon am Samstag im Ort unterwegs war.

Mit "Sound-Bar" unterwegs

Zu Fuß, im Kinderwagen, auf dem Rücken getragen –­ und begleitet von einigen "fremden" Hästrägern wie den Sulgener Bära-Datza, aber auch einheimischen Sauhirten und Hansel führte Zug durch die Wohngebiete. Immer dabei war auch der Narrenmarsch. Dieser ertönte bei diesem Mini-Umzug nicht vom Musikverein gespielt, sondern aus einem Lautsprecher an der "Sound-Bar", die nicht nur für die passende Aufmerksamkeit sorgte, sondern auch Platz für entsprechende Getränke sorgte.

