Lange mussten die Kürnach-Hexen auf ihre geliebte Walpurgisnacht mit Hexentaufe warten, sage und schreibe seit dem Jahr 2009.















Unterkirnach - Nach umfangreicher Planung und noch größeren Vorbereitungen startete das Spektakel auf der Freilichtbühne, mehr als 300 Besucher ließen sich die Hexentaufe mit viel Musik und anschließendem Tanz in den Mai nicht entgehen. Den Hexen und den Besuchern waren drohende Regenwolken egal, diese hielten sich auch zurück und regneten überall ab, nur nicht auf der Freilichtbühne.

Aktive Planung vor sechs Wochen begonnen

Während die Vorsitzende der Hexen, Susanne Ciampa, auf und hinter der Bühne dirigierte, delegierte und die Besucher begrüßte, erklärte Roman Weißer unserer Redaktion, was es so alles vorzubereiten gab: Die Burgen, die es noch von der letzten Walpurgisnacht im Jahr 2009 gab, seien aufgemöbelt und neu gestrichen worden, dann wurden sie auf die Freilichtbühne gefahren und dort aufgebaut. Die aktive Planung der Walpurgisnacht habe schon vor sechs Wochen begonnen, am Samstagmorgen wurde es dann ernst, so Weißer.

Neben den Burgen wurde das Barzelt aufgebaut, zwei Foodtrucks kamen an, Malteser und Freiwillige Feuerwehr standen bereit, auf der Bühne lagen sauber nebeneinander aufgereiht elf Hexenschemen, denn genau elf frische Hexen sollten getauft werden.

Schaurige Musik und drohende Worte

Dann ging es los und die natürlich längst getauften Hexen legten einen zünftigen Hexentanz auf die Bühne. Anschließend wurde umgebaut und auf die Dunkelheit gewartet, schließlich sollte das Spektakel schaurig schön werden.

Auf dem Turm der Burg thronte der Hexenmeister (Michael Weißer) und begutachtete das demütig kniende neue Hexenvolk. Einmal durchzählen – es waren genau elf Neue, die ahnten, was ihnen blühen würde. Schaurige Musik und drohende Worte des Hexenmeisters, der sich schon auf die neuen Untertanen freute. Aber erst wurde ihnen ein fürchterliches Gebräu aus Spinnenbeinen, Krötenbeinen und Nasenschleim eingeflößt. Wenn sie glaubten, dass sie es jetzt hinter sich hatten, falsch gedacht. Ein sich drehender Käfig wartete sie, eine nach der anderen musste sich hineinlegen und wurde gedreht und gedreht. Erst dann gab es die wohlverdiente Scheme und die Kürnachhexen zählten mehr als 40 Aktive.

Gute Stimmung und heiße Musik

Es strömten immer noch neue Zuschauer auf die Freilichtbühne, die Stimmung war bestens und für die heiße Musik sorgte dann DJ Timo bis in die Puppen, also in den 1. Mai. Übrigens feierten die Kürnach-Hexen auch noch ihr 25-jähriges Jubiläum.