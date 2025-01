1 Die Freudenstädter Hexa-Heuler (auf dem Foto bei der Hästaufe in Baiersbronn) laden gemeinsam mit dem Musikverein Mitteltal zum Hexa-Heuler-Ball ein. Foto: Lothar Schwark

Viel Musik und gute Stimmung sind am 25. Januar wieder in der Weißenbachhalle in Mitteltal angesagt.









„Hexa-Heuler-Ball meets Gugga-Party“ heißt es am Samstag, 25. Januar, ab 19.59 Uhr beim Hexa-Heuler-Ball in der Weißenbachhalle in Mitteltal. Dazu laden die Hexa-Heuler und der Musikverein Mitteltal ein.