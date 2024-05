700 Menschen setzen in Ettenheim ein Zeichen für Demokratie

1 Hunderte Besucher versammelten sich vor dem Ettenheimer Rathaus, um sich gegen rechts auszusprechen. Foto: Decoux

700 Besucher versammelten sich am Samstag vor dem Ettenheimer Rathaus, um sich für Toleranz, Respekt und Demokratie auszusprechen. Die Nachricht der Redner war klar: gemeinsam gegen Hetze, Menschenfeindlichkeit und rechts einstehen.









„Heute stehen wir hier und bekennen, dass wir die Vielfalt in unserer Stadt begrüßen“, eröffnete Bürgermeister Bruno Metz die Redebeiträge. Er sei dankbar für die Idee und Organisation der Kundgebung, als Zeichen und kraftvolles Signal, das die Kernbotschaft unseres Grundgesetzes hervorhebt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Eine Demokratie lebe davon, dass Menschen sich engagieren und sich in der Gesellschaft einbringen. Demokratie gibt es nur mit aktiven Demokraten. Er betrachte mit Sorge, dass es viele demokratische Parteien und andere Organisationen schwer haben, Menschen zur Mitarbeit zu bewegen. Und er betrachte mit Sorge, dass in Verantwortung stehende oft pauschal verurteilt werden für Fehltritte einzelner.