Heute geht es los: Neue Betreiber locken ins Café „Süße Ecke“ in Kippenheim

Die „Süße Ecke“ in Kippenheim wird ab sofort von der Familie Demirel aus Ringsheim betrieben. Heute wird die Neueröffnung mit einem Sektempfang gefeiert.
Das Café „Süße Ecke“ in der Seniorenwohnanlage in der Kippenheimer Spitalstraße hat ab sofort wieder geöffnet: Die Familie Demirel aus Ringsheim übernimmt das Café und freut sich darauf, ihre Gäste mit einem vielfältigen Angebot willkommen zu heißen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Neueröffnung wird heute um 14 Uhr gefeiert, auf Besucher wartet ein Sektempfang.