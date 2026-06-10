Heute geht es los: Neue Betreiber locken ins Café „Süße Ecke“ in Kippenheim

Die „Süße Ecke“ in Kippenheim wird ab sofort von der Familie Demirel aus Ringsheim betrieben. Heute wird die Neueröffnung mit einem Sektempfang gefeiert.

Das Café „Süße Ecke“ in der Seniorenwohnanlage in der Kippenheimer Spitalstraße hat ab sofort wieder geöffnet: Die Familie Demirel aus Ringsheim übernimmt das Café und freut sich darauf, ihre Gäste mit einem vielfältigen Angebot willkommen zu heißen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Neueröffnung wird heute um 14 Uhr gefeiert, auf Besucher wartet ein Sektempfang.

Das Café ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher dürfen sich auf Kaffee, selbstgemachte Kuchen und Torten sowie hausgemachtes Eis freuen, heißt es weiter. Darüber hinaus bietet das Café unter der Woche eine kleine Frühstückskarte sowie am Wochenende zusätzlich ein Frühstücksbuffet an. Außerdem erweitert die Familie Demirel das Angebot um verschiedene orientalische Speisen und bringt damit neue kulinarische Ideen in das Café ein, so die Gemeinde. Für besondere Anlässe können außerdem individuelle Torten angefragt werden.

„Wir wünschen der Familie Demirel einen erfolgreichen Start und freuen uns, dass das Café weiterhin ein Ort der Begegnung für die Bewohner der Seniorenwohnanlage sowie für die Bürger der Gemeinde bleibt“, so die Mitteilung weiter.

Um ihnen einen guten Start zu wünschen, stattete Bürgermeister Matthias Gutbrod den neuen Betreibern einen Besuch ab und überreichte im Namen der Verwaltung einen Blumenstrauß.