Der Deutsche Wetterdienst bestätigt eine gegenwärtig hohe Konzentration von Gräserpollen – und das bleibt wohl vorerst so. Seit Jahren nimmt die Belastung wieder zu. Eine Expertin erklärt, welchen Einfluss das bisherige Wetter in diesem Jahr hat, und gibt Tipps, was Allergiker tun können.









Wer unter Heuschnupfen leidet, hatte in den vergangenen Tagen vermutlich wenig zu lachen. Wie für fast ganz Deutschland zeigt der Pollenflug-Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes auch für den Kreis Calw aktuell die höchste Stufe der Belastung an. Momentan fliegen Gräserpollen, die bei bis zu 70 Prozent der Pollenallergiker Symptome verursachen. Mehr als sonst? Das meinen zumindest Betroffene aus der Region. Was steckt dahinter? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgehakt.