Heuliecherzunft Mariazell feiert: Die schönsten Bilder von der Nacht der Hexen

43 Die Ichbe-Hexen ließen zu ihrem 40-jährigen Bestehen die Back-Street-Boys wieder aufleben Foto: Herzog

Die Heuliecherzunft Mariazell feierte am Samstag die elfte Nacht der Hexen in der Mühlbachhalle. In der vernebelten Lokalität war es nicht einfach, den Durchblick zu behalten.









Mit einem rasanten Formel-1-Rennen auf Bobby-Cars eröffnete die Garde der gastgebenden Heuliecherzunft das Programm, in dem sich die Showtanzgruppen und Garden gegenseitig mit einfallsreicher Kostümierung, Performance und Mottos übertrafen. In weiser Voraussicht hatten sie allesamt eine kleine Zugabe in ihre Auftritte eingebaut, um den Forderungen des kreischenden Publikums nachzukommen.