Den neu gewählten Papst Leo XIV. hat eine Gruppe der katholischen Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara in Rom erlebt – bei einer feierlichen Messe auf dem Petersplatz. Zu sehen war auch sein neues Wappen, das von Liebe, Einheit und der Kraft des Göttlichen spricht.

In seiner Predigt erinnerte Papst Leo XIV an die zentrale Bedeutung des Heiligen Geistes für das Leben der Kirche und jedes einzelnen Gläubigen. Während der Messe tauschten Gläubige aus verschiedensten Nationen den Friedensgruß aus – ein Moment, der besonders beeindruckte. Nach der Messe sang der vatikanische Chor das „Regina Caeli“, getragen von Zehntausenden Stimmen der Pilger, und der Segen des Papstes erfüllte die Herzen mit Dankbarkeit.

In einem Meer aus Flaggen wehte auch die Deutschlandfahne, welche die Pilger mitgebracht hatten, um die Daheimgebliebenen über den Fernseher zu Hause zu grüßen. Am Nachmittag führte ihr Weg zum Castel Gandolfo, der Sommerresidenz des Papstes. Papst Franziskus hatte sie nicht genutzt, daher stand sie nun der Öffentlichkeit offen. In der Privatkapelle des Papstes versammelten sich die Pilger vom Heuberg zu einem besonderen Moment: Gemeinsam sangen sie „Großer Gott, wir loben Dich“.

Ein weiterer Höhepunkt war das Durchschreiten der Heiligen Pforte im Petersdom – eine Gelegenheit, die nur alle 25 Jahre besteht. Vorher versammelten sich die Pilger zum Gebet, und jeder Pilger erhielt auch ein Pilgerlos mit persönlichem Pilgerspruch, eine Erinnerung an diese außergewöhnlichen Tage. Weiter führte der Weg zur Lateranbasilika zur nächsten Heiligen Pforte, die sie durchschritten. Die Pilger erkundeten die Katakomben Roms, mit 45 000 Gräbern.

Bei Franziskus am Grab – das beeindruckt

In der dritten Hauptkirche Santa Maria Maggiore, der Ruhestätte von Papst Franziskus, hielten die Pilger inne und gedachten seiner, ehe sie sich in der Kirche Santa Maria dell’Anima zum Gottesdienst versammelten, wo die deutschsprachigen Katholiken in Rom zu Hause sind.

Der nächste Tag war der Erkundung Roms gewidmet: Petersdom, Engelsburg, spanische Treppe, Trevibrunnen und die beste Eisdiele Roms. Nach dem Besuch im Vatikanischen Museum samt Sixtinischer Kapelle ging die Pilgerreise zu Ende – doch die Erinnerungen an diese Tage mit Diakon Paul Gasser bleiben. Sie konnten bestätigen, was die Römer oft betonen: Wer „Roma“ rückwärts liest, entdeckt „Amor“ – die Liebe.