Jede Menge Spannung war beim Heuberg-Bära-Pokal auf dem Gelände des SV Schwenningen geboten: Insgesamt acht Teams hatten von Freitag an um den „Pott“ gebuhlt. Erstmals waren auch einige neue Mannschaften dabei.

Über den Sieg freuen durfte sich am Ende die SGM Heuberg, welche bereits im Vorjahr triumphiert hatte. Gegen die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim gewann man im Finale mit 1:0. Marvin Mauz gelang nach einer Ecke der entscheidende Treffer. „Wir haben vom ersten Tag an, ein gutes Turnier gespielt, daher bin ich sehr zufrieden. Die Kräfte werden am dritten Tag natürlich weniger, daher war das Finale kein Leckerbissen. Wir sind aber sehr froh über unsere Titelverteidigung“, so Trainer Marc Miller.

Lesen Sie auch

Umkämpftes Duell

Sein Team hatte es im Halbfinale mit der SGM Nusplingen/Obernheim zu tun. Die letztjährigen Bezirksligisten lieferten sich ein umkämpftes Duell – für die Entscheidung musste das Elfmeterschießen herhalten. Hier behielt die SGM Heuberg mit 6:4 die Oberhand. In der regulären Spielzeit war Nusplingen/Obernheim spät mit 2:1 in Führung gegangen, noch etwas später folgte aber die Antwort der Gastgeber.

Unsere Empfehlung für Sie Zollern-Teams in der Landesliga Zwei Fehlschüsse und drei Gegentreffer vom Elfmeterpunkt für Albstadt Die Fußball-Landesligisten aus dem Bezirk haben mit unterschiedlichen Resultaten getestet.

Im anderen Halbfinale hatte die SGM aus Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim den SV Kolbingen knapp mit 2:1 besiegt. „Endstation Gruppenphase“ hieß es für die Sportfreunde Bitz, SGM Meßstetten/Tieringen, SV Egesheim und SV Renquishausen. Letztgenannter sammelte in der Gruppe sechs Punkte, musste aber aufgrund des Torverhältnisses ausscheiden.