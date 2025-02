1 185 Kommentare standen am Mittwochnachmittag zu Buche beim Post von Peter Demmer. Die Hasskommentare und Gewaltdrohungen waren zu diesem Zeitpunkt bereits gelöscht. Foto: Sreenshot Facebook (Albstadt News)/Eyrich

170 Hasskommentare innerhalb weniger Stunden – darunter Gewaltandrohungen und sogar eine Todesdrohung: Peter Demmer hat schon viel erlebt bei seinem Einsatz gegen Rechtsextremismus, aber aktuell „nimmt es an Schärfe und Intensität zu“.









Was Peter Demmer, Kopf der Jugendinitiative „Immerwaslos“, seit der Ankündigung einer Podiumsdiskussion in Sozialen Medien am vergangenen Freitag erlebt, sei bisher beispiellos, wie er sagt. Obwohl er sich schon immer „bewusst war, dass ich im Fadenkreuz stehe“.