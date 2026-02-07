Hetze im Internet im Kreis Lörrach: Wie Bürgermeister mit „social media“ umgehen

Die Stadt Landau hat die Kommentarfunktion auf der Facebookseite abgeschaltet. Der Grund: Zu viel Hass. Wie gehen Lörrach, Steinen und Maulburg mit den Sozialen Medien um?
„Man kann es nie allen recht machen“, sagt Jessica Lang. Und daher kam es für die Maulburger Bürgermeisterin auch nicht unerwartet, dass sie seit ihrer Amtsübernahme auch negative und gehässige Kommentare zugespielt bekam. Dies allerdings nicht auf einem offiziellen Facebook-Kanal der Gemeinde, sondern über andere Gruppen in den Sozialen Medien. „Da gab es schlichtweg falsche Behauptungen, die mich besonders in der Zeit des Wahlkampfs in ein negatives Licht gerückt haben“, erzählt sie unserer Redaktion. Da habe es falsche Infos über ihre Person und ihre Vita gegeben, zum Teil auch „unter der Gürtellinie“.