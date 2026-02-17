Hettich-Walz und Daniela Maier: Die Erkenntnis des Schwarzwald-Chefs – Olympische Spiele in Deutschland

Beim Team D läuft es bei Olympischen Spielen nur im Eiskanal richtig rund. Schwarzwald-Präsident Manfred Kuner zieht eine kritische Zwischenbilanz und setzt auf heimische Asse.
Manfred Kuner hofft, dass Biathletin Janina Hettich-Walz (SC Schönwald, Lauterbach), die am Mittwoch nach einem auskurierten Magen-Darm-Infekt in der deutschen Staffel zusammen mit Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Julia Tannheimer (DAV Ulm, Ex-Skiinternat Furtwangen) starten soll, und Skicross-Star Daniela Maier (SC Urach, Furtwangen) am Freitag aus Sicht des Schwarzwälder Skiverbandes (SVS) für Furore sorgen. Maier traut der SVS-Präsident sogar Gold zu.