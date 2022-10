Sanierung mehr als doppelt so teuer

Hesse-Museum in Calw

2 Seit rund zwei Jahren ist das Museum geschlossen. Foto: Buck

Das Hesse-Museum – einst ein regelrechter Touristenmagnet in Calw – ist seit inzwischen rund zwei Jahren zu. Die Sanierung, die in dieser Zeit beginnen sollte, geht nicht so voran, wie geplant. Von der Preisentwicklung ganz zu schweigen.















Link kopiert

Calw - Rund zwei Jahre ist es her, dass das Hermann-Hesse-Museum in Calw geschlossen wurde. Ursprünglich wegen eines Corona-Lockdowns, wurde wegen diverser Untersuchungen und Arbeiten seitdem nicht mehr geöffnet. Auf der Internetseite der Stadt Calw heißt es dazu, es bleibe "wegen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen bis ins Jahr 2024 geschlossen". Eine lange Zeit. Und ob dieser Termin eingehalten werden kann, steht in den Sternen.