Hesse-Bahn-Festbankett Dinieren wie ein König im Jahr 1872 – das kommt in Calw auf die Teller

Der Blasmusik-Kreisverband Calw will die Vorfreude auf die Hesse-Bahn anheizen. Dazu holten die Ehrenamtlichen für verschiedene Vorhaben viele weitere Akteure mit ins Boot, darunter den Dehoga. Am 16. Mai wird nun auf dem Wimberg serviert, was zum Bahn-Start 1872 auf den Tisch kam.