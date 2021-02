Hess-Prozess in VS Wie ein Kartenhaus stürzt Firmenkonstrukt ein

Dabei schildern Hess und Ziegler in dieser Woche abermals, wie aufstrebend die Lage des Villinger Leuchtenherstellers einst gewesen sei. Vor dem vorsitzenden Richter Oliver Ratzel werden winzige Bausteine des Geschäftsbetriebs beleuchtet, aufwändig werden einzelne E-Mail-Korrespondenzen, Buchungen und Rechnungen mit einem Beamer auf die Leinwand in Saal 1 des Landgerichts geworfen und versucht zu rekonstruieren, wer was bestellt und wann ausgeliefert hat, ob Rechnungen bewusst umdatiert worden sind, um die Bilanz zu frisieren.

"You have the Job", als Thomas E., der ehemalige Besitzer einer Tochterfirma der Hess-AG beispielsweise mit dieser salopp formulierten Nachricht zu den Hess-Chefs gekommen sei, da habe es sich um einen Auftrag in Höhe von 70 bis 80 Millionen Euro gehandelt, schildert Peter Ziegler. Der Mann habe über exzellente Kontakte in den arabischen Raum verfügt, die man damals für die Hess-Geschäfte nutzen wollte. "Es war eine gewisse Euphorie im Raum", erinnert sich Ziegler. Doch hat es sich tatsächlich um einen Auftrag gehandelt? Oder lediglich die mögliche Vorstufe eines solchen? "Für mich war es damals einer", betont Ziegler. Der Geschäftspartner habe mit einem Stapel Projektunterlagen im Büro gestanden, ein geschriebener Auftrag aber war nicht darunter. Unüblich sei das nicht, räumt Ziegler ein. "Der Auftrag war in der Phase natürlich noch nicht produktionsfähig, aber er war durchgeplant." Entsprechend schlugen sich die entstandenen Kosten in den Hess-Büchern nieder. Es möge sein, sagt Ziegler nachdenklich, dass das Führungsduo in dieser "Börsenphase auch etwas unkritisch unterwegs" gewesen sei "in der Bewertung", nichtsdestotrotz sei man felsenfest von der Korrektheit und Richtigkeit des eigenen unternehmerischen Tuns überzeugt gewesen, wird beim Prozess deutlich. "Ich war damals der Einschätzung, das richtig zu machen", resümiert Ziegler mehr als einmal.

Für die Ermittler kann er das nicht behaupten. Bei der Durchsicht der Anklage und der Ermittlungsunterlagen meinen die Angeklagten und ihre Verteidiger gravierende Mängel entdeckt zu haben. Ein Beispiel dafür schildert Ziegler anhand der Aufarbeitung eines Deals von "Hess Amerika". So hätten die Ermittler Fragen zu entsprechenden Buchungen nach Übersee geschickt, erhalten hätten sie dann jeweils lapidare Vermerke wonach alles "korrekt" gelaufen sei. "Da hat man sich sehr schnell mit Ergebnissen begnügt", qualifizierte Aussagen, etwa dazu, ob etwas beispielsweise anstatt als Außenumsatz als Innenumsatz hätte verbucht werden müssen – was Ziegler in diesem speziellen Fall rückblickend selbst als wahrscheinlich einräumt –, seien die Ausnahme gewesen. "Das ist ein klassisches Beispiel für eine Vernehmung mit einem Vorurteil", findet Jürgen Fischer, die Fragestellung hätte gezielt darauf abgezielt, eine das Vorurteil bestätigende Antwort zu erhalten. "Das ist ein Ermittlungstechnisches Nullum", dass man "jemanden losschickt, der für einen ermittelt", wirft Fischer den Ermittlern vor, während die Erste Staatsanwältin Lisa Böhmer die Kritik gelassen, fast teilnahmslos hinzunehmen scheint. "Das geht gar nicht", so Fischer, der abschließend das dicke Fragezeichen in den Raum stellt, ob Ermittlungsergebnisse solcher Art in diesem Verfahren überhaupt verwertbar seien.

Hess schüttelt den Kopf

Immer wieder streuen die Verteidiger im Laufe des Verfahrens Zweifel an der Anklage oder den Ermittlungen in deren Vorfeld.

So schüttelt auch Christoph Hess auf der Anklagebank ungläubig den Kopf, als sei Verteidiger Hartmut Girshausen auf eine Abrechnung für eine Beleuchtungslösung am damals neugebauten Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeht und sagt: "Die bestellten Leuchten wurden nachweislich geliefert und stehen jetzt, für jeden sichtbar und nachvollziehbar vor dem Klinikum!" Christoph Hess nickt heftig und grinst kurz, als Girshausen erwähnt, dass die Behauptung des Insolvenzverwalters Volker Grub, wonach die Leuchten nie geliefert worden seien, "schlicht haltlos" sei. Ähnlich bewerten Hess’ Verteidiger, dass die Existenz des "Lagers an der Brigach" in Villingen angezweifelt worden sei. Dieses habe es "natürlich" gegeben und sei für die Schweiz-Geschäfte genutzt worden, damit die Zollkosten erst dann anfallen, wenn die Produkte verkauft sind – deshalb seien die Produkte hier auch noch längere Zeit gelagert gewesen. "Triebfeder all meines Handelns war stets das Wohl und der Erfolg unseres Unternehmens", verliest Girshausen. Wieder nickt Hess und grinst bitter.

Es ist einer der voraussichtlich letzten Prozesstage, an welchen Hess und Ziegler sich zur Sache einlassen. Am 3. März, wenn die Fortsetzung stattfindet, dürfte auch geklärt sein, welche Zeugen wann gehört werden, um weiterhin Licht ins Dunkel eines für Laien schier undurchdringlichen Firmendschungels zu bringen.