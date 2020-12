Hess-Prozess in VS Verlegung wegen neuem Corona-Verdachtsfall

Weil er weder für das Gericht, noch für seine Anwälte erreichbar war, wurde noch am Montagabend eine Zwangsvorführung angeordnet. Doch als die Polizei, laut der Ehefrau des Angeklagten "mit einem Haftbefehl", um 6 Uhr in der Frühe vor dessen Haustüre stand, da war dieser schon auf und davon – und zwar nach Mannheim zum Landgericht. "Ich habe meinen Testtermin abgesagt, weil ich ja hier erscheinen muss", erklärte er am Dienstag nun vor Gericht. Ganz unproblematisch allerdings war sein Erscheinen nicht – er leide an Grippesymptomen, habe Halsschmerzen und Atemnot sowie Fieber. Unspezifische Symptome also, die in ihrer Gesamtheit aber auch eines bedeuten könnten: Dass das Coronavirus den Hess-Prozess erneut durchkreuzen würde.

Angeklagte wird zum Test geschickt

Nach einer kurzen Eröffnung wurde der dritte Angeklagte vom Vorsitzenden Richter nun jedoch zum Test geschickt – dessen Ergebnis muss er vorlegen, sollte es negativ ausfallen, wird sein abgetrenntes Verfahren in der kommenden Woche fortgesetzt. Lediglich dem ständigen Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen war es unter diesen kuriosen Umständen zu verdanken, dass das Verfahren nun nahtlos weitergehen sollte mit den beiden angeklagten ehemaligen Hess-Chefs Christoph Hess und Peter Ziegler.

Doch deren Anwälte legten ein deutliches Veto ein: "Nach meinem Dafürhalten ist das hier mit der Anzahl unserer Personen und der Raumgröße nicht machbar", stellte etwa Christoph Hess‘ Anwalt Hartmut Girshausen an die Adresse des Richters nüchtern fest. Zieglers Verteidiger Tony Rostalski sprach sogar von "Käfighaltung" – und das hatte einen besonderen Grund: Anstatt im großen Saal 1 des Mannheimer Landgerichts war der Prozess am Montagabend kurzerhand in den weitaus kleineren und in einem anderen Gebäude untergebrachten Saal A der Wirtschaftskammer verlegt worden.

Ein fataler Beschluss, wie sich am Dienstagmorgen herausstellen sollte: Anwälte und Angeklagte saßen quasi Schulter an Schulter ­nebeneinander, einzig getrennt durch dünne Plexiglas-Scheiben. Das Gericht, zu dem neben dem Vorsitzenden Richter noch zwei weitere Richter nebst drei Schöffen und die Protokollantin gehören, ­fanden nicht einmal alle an der Stirnseite des Saals Platz.

Abstand nicht gewährleistet

Kurzum: In Zeiten von Corona konnte hier der gewünschte und im ohnehin Corona gebeutelten Hess-Prozess erforderliche Abstand nicht gewährleistet werden. Ein weiterer verlorener Tag für den seit langer Zeit größten Wirtschaftsprozess der Region um Villingen-Schwenningen also – er wird nun am Mittwoch fortgesetzt in Mannheim, und dann soll Licht ins Dunkel kommen, wie sich Christoph Hess zu den Vorwürfen gegen ihn weiter äußert.