„Herzstück unseres gemeinschaftlichen Lebens“: Kappel-Grafenhausen dankt seinen verdienten Bürgern

Um herausragende Leistungen und Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu würdigen, hatte Bürgermeister Philipp Klotz zur Feierstunde nach Kappel-Grafenhausen eingeladen. „Es ist mir eine besondere Freude, heute verdiente Blutspenderinnen und Blutspender zu ehren, die Ehrenbriefe der Gemeinde Kappel-Grafenhausen für herausragende Leistungen zu verleihen und unsere engagierten Grünpatinnen und Grünpaten auszuzeichnen“, betonte er.

An die Grünpaten gerichtet erklärte der Kappel-Grafenhausener Bürgermeister: „Sie tragen mit Ihrem Einsatz entscheidend zum Erscheinungsbild unserer Gemeinde bei. Das letzte Jahr war für Sie und unseren Bauhof eine Herausforderung, geprägt von außergewöhnlich regnerischem Wetter. Die intensiven Niederschläge haben die Pflege der Grünflächen nicht einfacher gemacht.“ Das Engagement der Ehrenamtlichen entlaste den Bauhof sehr. Im kommenden Jahr sollen die Beete in der Grafenhausener Hauptstraße komplett neu angelegt werden. „Im Zuge dieser Maßnahme hoffe ich, nochmals einige Bürger motivieren zu können, zum Ortsbild beizutragen“, ergänzte Klotz.

Lesen Sie auch

Bürgermeister Philipp Klotz hofft, dass die Handlungen zur Nachahmung anregen

Auch für die Blutspender hatte er lobende Worte übrig: „Blut zu spenden bedeutet mehr als nur einen kleinen Teil von sich selbst zu geben. Es bedeutet, unsere medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten und Menschenleben zu retten.“ Dieser selbstlose Beitrag verdiene Dank und Anerkennung. „Auch unsere Vereine sollen heute nicht zu kurz kommen. Sie sind das Herzstück unseres gemeinschaftlichen Lebens in Kappel-Grafenhausen“, so Klotz weiter. Besonders hervorzuheben seien die sportlichen und musikalischen Erfolge, die in den vergangenen Jahren erreicht worden seien. „Egal ob auf dem Sportplatz, am Schießstand, in der Halle oder auf der Bühne – unsere Vereine leisten großartige Arbeit und tragen mit ihren Erfolgen zur Stärkung des Zusammenhalts in der Gemeinde bei“, freute sich der Bürgermeister.

Zum geselligen Abschluss der Veranstaltung, die ganz im Zeichen des Engagements stand, gab es Fingerfood. „Diese Feierstunde ist ein kleines Dankeschön für Sie alle. Ihr Engagement und Ihre Leistungen verdienen höchsten Respekt“, betonte Bürgermeister Philipp Klotz. „Jede besondere Leistung und jedes ehrenamtliche Engagement verdienen Anerkennung. Wenn wir heute Menschen würdigen, die Außergewöhnliches geleistet haben, erhoffen wir uns, dass ihr Handeln zur Nachahmung anregt. Das Vorbild anderer hat oft die größte Wirkung – und das ist es, was unsere Gesellschaft voranbringt.“

Diese Kappel-Grafenhausener Bürger wurden geehrt

Blutspenden:

Theodor Motz (125); Gabriele Bender, Günter Kirn, Helmut Seilnacht (alle 75); Roland Metzger, Marion Zeller (alle 50); Wolfgang Buchholz, Tobias Egi, Günter Erny, Christian Mark, Andreas Ruf (alle 25); Nico Erny, Yvonne Hilß, Nico Köbele, Marikka Männle, Christine Wiedwald, Matteo Wilhelm (alle 10)

Grünpaten:

Erika Anselm, Martina und Ismail Ayaz, Armin Baumann, Rolf Braun, Maria Butenhoff, Andrea und Lothar Edelmann, Elfriede und Hubert Gänswein, Conny Glück, Brunhilde Gündner, Gisela Klingenberg, Ulrike und Rainer Hanselmann, Arno Hilbert, Marija und Albrecht Höhn, Christian Holler, Anna-Wera Junele, Marina und Marius Kempe, Silke Köbele, Ingrid und Heinrich Lickert, Christian Mark, Petra und Gunther Mau, Fatma und Harry Moser, Ingrid Obert, Renate Omenzetter, Bianca Quici, Bärbel und Andreas Rombach, Helene und Gerold Sahl, Gisela und Heinz Schätzle, Andreea und Udo Schneider, Barbara und Michael Schoch, Hannelore und Jürgen Schönherr, Christina Sieringer, Ellen und Hilmar Singler, Doris und Jürgen Strickler, Thomas Wieber

Musikkapelle Kappel:

Finn Fahrenson, Nathalie Häfele, Nicolas Köbele, Paul Rottenecker, Romy Wild (Jungmusikerleistungsabzeichen Bronze)

Musikkapelle Grafenhausen:

Marlene Hägle, Janka Saumer (Jungmusikerleistungsabzeichen Silber); Isabel Braun, Hanna Läßle, Friederike Maier, Lara Motz, Sophie Mösch, Luis Nowak (Jungmusikerleistungsabzeichen Bronze)

Schützenverein Grafenhausen:

Bianca Hilß, Diana Riffel, Kevin Ballin, Tabea Bliestle, Kilian Wernet, Jeremy Ballin, Christine Fehrenbacher, Ralf Müller, Christoph Rehm, Veronika Grziwa, Philipp Maier, Daniel Köbele

Special Olympics 2023:

Ron Mutschler (1. Platz Alpin Riesenslalom C Unified)

Hip-Hop-WM 2023 in GB-Blackpool:

Maxima Gatzke, Alessia Lindner (1. Platz)

Athletic-Sport-Club Kappel:

Felix Eichwald, Matwey Bauer, Finn Eichwald , Luka Lindner, Matwey Bauer, Elias Brutov, Maxim Drobilko, Felix Eichwald, Finn Eichwald, Arseny Haag, Lennard Keln, Eugen Koop, Arthur Maier, Elias Manz, Vincent Oberle, Anton Rolheiser, Leo Wohlfeil, Bogdan Zaretsky; Waldemar Eichwald, Karin Lindner, Mike Lindner, Felix Wagner (Trainer)