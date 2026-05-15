Herzsportgruppe Isingen: Wie Training unter ärztlicher Aufsicht Herzpatienten hilft

Nach einem Herzinfarkt zurück ins Leben: In Rosenfeld-Isingen trainiert eine Herzsportgruppe unter besonderer medizinischer Aufsicht – und findet dabei mehr als nur Bewegung.
Ein Popsong schallt durch die Eschwaldhalle. Die mitreißenden Beats sind ein musikalischer Vorbote für das, was sich im Inneren abspielt. Die Tür ist sperrangelweit geöffnet, das einfallende Sonnenlicht malt Figuren auf den Hallenboden. „Und jetzt die Arme hoch“, ruft Übungsleiterin Gabi Luppold. 16 Männer und Frauen haben sich im Raum verteilt und folgen ihrer Anweisung. Sie alle haben eine Herzerkrankung. Jeden Freitagnachmittag trifft sich die Gruppe in Isingen, um gemeinsam zu trainieren.