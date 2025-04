Lobenswert sind die Mitglieder der Herzsportgruppe Hechingen, weil sie sich entschieden haben, ihren Lebensstil zu ändern. Das sagte Bernd Stekeler, Vorsitzender des Vereins, bei der Hauptversammlung im Bürgerhaus Bechtoldsweiler.

Lob und Dank

Seine persönlichen Dankesworte richtete er aber auch an alle aktiv Engagierten, angefangen von Vincent Klotzbücher, über Vorstandsmitglieder und Gruppensprecher: Klaus Heim und Rolf Nill, Werner Stauß und Siegfried Grupp, Otto Schilling und Roland Ströher, Inge Schilling und Rolf Steinbrenner sowie Geschäftsführer Peter Mössner. Auch die Übungsleiter seien stets engagiert: Toni Stoiber, Brigitte Gestrich, Carmen von der Ruhr, Ilona Scheffelmeier und Susanne Tillmann.

Lesen Sie auch

Höhepunkt war die Feier zum 30-jährigen Bestehen

Stekeler erinnerte in seinem Rückblick an die Vielzahl von Aktivitäten im Berichtsjahr. So haben neben den wöchentlichen Übungsabenden ein Grillfest etliche Wanderungen stattgefunden. Als Höhepunkt wertete er das Jubiläumsfest zum 30-jährigen Bestehen mit buntem Programm in der Stadthalle mit integrierter Adventsfeier.

Verein freut sich über Plus in der Kasse

Leo Fässler, der zusammen mit Otto Schilling sich um die finanzielle Seite kümmerte, gab einen detaillierten Kassenbericht. Aufgrund mehrerer Spendeneinnahmen entstand dieses Mal ein Plus in der Kasse. Die Übungsräumlichkeiten werden von der Stadt Hechingen kostenlos zur Verfügung gestellt. Anhand der Statistik zeigte der Kassierer den Mitgliederstand und den Altersdurchschnitt auf. Dem Verein gehören nach 23 Zu- und 19 Abgängen 116 Mitglieder, davon 34 Frauen und 82 Männer.

Ausblick auf zahlreiche Termine

Montags Gruppe 1 –19.15 Uhr; Gruppe 2 – 19.45; mittwochs Gruppe 1 – 18.15 Uhr; Gruppe 2 – 20 Uhr.

Vakant blieb an dieser Versammlung lediglich die Ausrichtung des diesjährigen Grillfestes, zumal der Aufwand immens ist. In Planung ist am 4. Juli ein Ausflug, ebenso wie Wanderungen am 13., 20. und 27. August sowie am 3. September. Anstelle der Weihnachtsfeier solle es für die jeweiligen Gruppen ein Weihnachtsessen geben.