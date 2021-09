1 Eine Trennung ist in der Regel für keinen der Beteiligten einfach – deswegen ist es danach wichtig, sich selbst Gutes zu tun. Foto: dpa/Monique Wüstenhagen

Eine Beziehung zu beeinden ist meistens sehr schmerzhaft – egal, ob man derjenige ist, der geht oder derjenige, der gegangen wurde. Wie geht man mit den Gefühlen um? Was hilft bei Liebeskummer?

Stuttgart - Der Züricher Autor Thomas Meyer hat vor einigen Jahren den provokanten Essay „Trennt euch“ geschrieben. Seine Auffassung von Beziehungen ist recht simpel: „Es passt oder es passt nicht!“ Für ihn gibt es kein Geheimnis, welches bestimmte Paare haben und andere nicht. Seine These geht sogar noch weiter: Die meisten Beziehungen seien unglücklich. Eben weil sie nicht passten. Viele würden deshalb in ihren Beziehungen mehr leiden, als dass sie glücklich sind. „Ich glaube, dass der Sinn einer Beziehung darin besteht, einander gutzutun und in der Entwicklung zu unterstützen. Ich glaube, dass eine Beziehung, die sie kleinhält und traurig macht, beendet werden muss“, schreibt Meyer.

