Herzogsweiler-Durrweiler: Spieler kehren zu ihrem Heimatverein zurück

Die Verantwortlichen um Johannes Leibold sind stolz, dass mit Patrick Stoll, Benjamin Joswig, Johannes Hagenlocher und Wladi Weber gleich vier gestandene und erfahrene Spieler zur SG Herzogsweiler-Durrweiler, die in der Kreisliga A spielt, zurückkehren.

„Wir haben über einen längeren Zeitraum mit den Spielern Gespräche geführt und diese von einer Rückkehr überzeugen können“, so Leibold. Patrick Stoll war bisher in Diensten des SV Wittendorfs und Benjamin Joswig hat in der vergangenen Saison noch für den SV Gündringen gespielt. Beides sind sehr erfahrene Spieler und waren bereits zu Bezirksligazeiten fester Bestandteil der Mannschaft. Wladi Weber und Johannes Hagenlocher haben berufsbedingt pausiert und wohnen nun wieder beide in der Region.

„Unser Ziel ist es, genau diesen Weg weiterzugehen und Spieler aus dem Ort und der näheren Umgebung an den Verein zu binden, da hier die Identifikation mit dem Verein und den Fans am größten ist“, so die Vereinsverantwortlichen.

Mit Ivan Radeljic vom VfR Klosterreichenbach und Cosmin Pandelica von der SG Dornstetten verstärken zwei weitere Spieler die Mannschaft.

Trainerteam verlängert

Mit dem Trainerteam um Daniel Pinjusic konnte nach guten Gesprächen auch für ein weiteres Jahr verlängert werden. Der Verein ist sehr zufrieden mit der Arbeit des Cheftrainers und seines Teams, sodass für beide Seiten schnell klar war, dass man die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen möchte. Neu im Trainerteam ist das Eigengewächs Kevin Stahl, der sich zusammen mit Pascal Ziefle um das Torwarttraining kümmern wird. Luca Mikic komplettiert das Team als Co-Trainer.

„Ziel für die neue Runde ist es, dass sich die Mannschaft im vorderen Tabellendrittel festsetzen kann“, so Leibold.

Mehr als 50 Kinder

Die gute Jugendarbeit trage auch Früchte. So ist die SGHD auch im Jugendbereich komplett eigenständig, und es trainieren und spielen mehr als 50 Kinder- und Jugendliche jede Woche auf dem Oswald-Baum-Sportgelände. Allein in der C-Jugend hat der Verein 25 Kinder.

Zum Schiedsrichterneulingskurs wird der Verein ebenfalls drei Jugendliche melden, so dass nach gelungener Ausbildung, insgesamt sieben Schiedsrichter für die SGHD pfeifen werden. Der Verein sieht sich damit für die Zukunft gut aufgestellt und schaut positiv auf die neue Runde und freut sich auf die vielen Lokalkämpfe im neuen Bezirk Nordschwarzwald, heißt es in der Mitteilung des Vereins.