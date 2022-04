14 Weiß war die Farbe der Wahl: Herzogin Meghan bei den Invictus Games in Maastricht. Foto: Imago/i Images/PPE

Vor allem Modejournalisten schauen genau hin, was Herzogin Meghan trägt: Schließlich gilt die Frau von Prinz Harry als Vorreiterin, was Trends angeht. Was frau von ihren Den-Haag-Looks lernen kann.















Link kopiert

Die Zeiten, in denen Herzogin Meghan beinahe jede Woche einen royalen Termin absolviert hat, sind seit gut zwei Jahren vorbei. Umso genauer wurde der Auftritt der 40-Jährigen bei den Invictus Games in Den Haag vergangene Woche beobachtet.

Vor allem Moderedakteurinnen und Fashion-Blogger schauten genau hin, schließlich gilt die Frau von Prinz Harry als Vorreiterin, was Trends angeht. Der „Meghan-Effekt“, es gibt ihn immer noch: Was die Herzogin trägt, will auch die ganz normale Modekonsumentin haben.

Was kann frau also lernen aus Meghans Invictus-Outfits?

Weiß geht in diesem Frühling immer: Es war auffallend – beinahe jeder Look, den Herzogin Meghan bei den Spielen für Veteranen in den Niederlanden zeigte, hatte mal mehr, mal weniger Weiß dabei. Entweder „All Over“ (am Eröffnungstag in einem weißen Anzug von Valentino) oder zu Schwarz oder Jeansblau. Wem Weiß von Kopf bis Fuß zu viel ist, setzt auf einzelne Teile in der Nicht-Farbe.

Frau zeigt Knöchel: Es sieht einfach so hübsch lässig aus – Jeans werden weiterhin gekrempelt. Oder man kauft sie gleich in der angesagten knöchelfreien Variante. Herzogin Meghan zeigte bei den Invictus Games beide Varianten.

Ballerinas feiern ein Revival: Sie sind ein Klassiker und jede Frau hat bestimmt mindestens ein Paar im Schuhschrank, aber in letzter Zeit hatten Ballerinas häufiger das Nachsehen und frau gab Sneakern oft den Vorzug. In diesem Frühjahr aber kommen die zierlichen Flachtreter zurück. Herzogin Meghan trug bei den Invictus Games zweifarbige Ballerinas von Chanel.

Bouclé-Jäckchen – ein bisschen französischer Chic für jeden Tag: Kurz, kastig und perfekt zu Jeans: Bouclé-Jäckchen sind längst nicht mehr spießiges Accessoire ältlicher Damen. Herzogin Meghan kombiniert ein Exemplar des Pariser Modehauses Céline zu hellen Jeans und einem schlichten weißen T-Shirt.

Blazer in Oversize sind Trend: Schmale, taillierte Blazer sind out, kastige XXL-Exemplare in – gerne auch mit Schulterpolstern. Herzogin Meghan machte es mit ihrem weißen Valentino-Zweireiher vor.

Feinripp – das hat mein Vater schon getragen: Nicht nur „Die Kleine Tierschau“ besingt das Feinripp-Unterhemd, es kommt mit dem 90er-Revival zurück in unsere Kleiderschränke und wird jetzt sogar wieder von waschechten Herzoginnen getragen. Meghan kombiniert Feinripp mit Jeans und Jäckchen mit Goldknöpfen.