Auf „Tour de Charme“ in Nigeria: Prinz Harry und Herzogin Meghan werben für Harrys Invictus Games. Die Herzogin hat für jeden Stopp einen neuen Look im Koffer.

Seine Invictus Games führten Prinz Harry vergangene Woche erst nach London – und dann am Wochenende nach Nigeria. In die alte Heimat flog der Prinz alleine, doch nach Westafrika begleitete ihn seine Frau, Herzogin Meghan. Nigeria nimmt seit 2022 an dem Sportwettbewerb für kriegsversehrte Veteraninnen und Veteranen teil. Die Invictus Games feiern in diesem Jahr Zehnjähriges.

In der Hauptstadt Abuja eröffnete das Paar eine Veranstaltung für Schulkinder. Das Thema war eines, das den Sussexes schon lange am Herzen liegt: mentale Gesundheit. „Wenn ihr heute etwas mitnehmen wollt, dann solltet ihr wissen, dass mentale Gesundheit jeden einzelnen betrifft“, sagte Prinz Harry den Schülerinnen und Schülern. „Je mehr ihr darüber sprecht, desto eher verschwindet das Stigma.“ Am Abend waren der Sohn von König Charles III. und seine Frau zu einem Dinner im Verteidigungsministerium eingeladen. In Lagos besuchten Harry und Meghan am Sonntag ein Rollstuhl-Basketballspiel und ein Polo-Match für den guten Zweck.

Lesen Sie auch

Ein vollgepackter Terminplan, aber Herzogin Meghan fand die Zeit, sich sage und schreibe siebenmal umzuziehen – acht unterschiedliche Outfits trug die 42-Jährige auf dem dreitägigen Trip. Ein Überblick:

Tag 1: Lightway Academy, Abuja

Foto: AP/Sunday Alamba

Ausgerechnet „The Windsor“ heißt das apricotfarbene bodenlange Kleid, das Meghan bei ihrem ersten Termin in Nigerias Hauptstadt Abuja trug. Dabei kommt Heidi Merrick, die Designerin, gar nicht aus „good old Britain“, sondern aus Meghans Heimat Kalifornien. Den Clou des ärmellosen Kleides sieht man hier gar nicht: ein spannender Rückenausschnitt. Meghan und Harry trafen in der Lightway Academy in Abuja Schulkinder und sprachen mit ihnen über mentale Gesundheit.

Tag 1: Verteidigungsministerium, Abuja

Foto: AP/Sunday Alamba

Danach wurde es bei einem Treffen im Verteidigungsministerium hochoffiziell. Passend dazu: Herzogin Meghans blütenweißer Hosenanzug. Findige Modeblogger erkannten in dem Altuzarra-Blazer einen ganz alten Bekannten wieder: Die Frau von Prinz Harry trug ihn 2018 bei den Invictus Games in Australien – damals zu einer schwarzen Hose.

Foto: AP/dpa/Kirsty Wigglesworth

Tag 2: Sitzvolleyball-Spiel, Abuja

Foto: AFP/KOLA SULAIMON

Früh am Samstagmorgen saßen Prinz Harry und Herzogin Meghan am Spielfeldrand und feuerten die Teilnehmer eines Sitzvolleyball-Spiels an – später setzte sich Harry auch selbst aufs Feld und hechtete nach den Bällen. Die Organisation „Nigeria Unconquered“ hilft verletzten und traumatisierten Soldaten. Meghan trug ein schwarz-weißes Trägerkleid von Johanna Ortiz mit Palmenmuster und Beinschlitz. Ortiz schneiderte Meghans berühmtes Gold-Kleid, das bemerkenswerterweise den genau gleichen Cut-Out hat.

Unsere Empfehlung für Sie Herzogin Meghan In Gold ist sie die Frau des Abends In New York wird Herzogin Meghan mit einem Preis für ihr Engagement für die Rechte von Frauen und Mädchen ausgezeichnet. Ihr Auftritt ist spektakulär.

Tag 2: Diskussionsrunde „Women in Leadership“, Abuja

Foto: AP/dpa/Sunday Alamba

Bei einer Diskussionsrunde sprach die Herzogin von Sussex auch über ihre nigerianischen Wurzeln. Sie habe Ahnenforschung betrieben und herausgefunden, dass sie nigerianische Vorfahren hat, sagte Meghan bei dem Event. „Als erstes habe ich meine Mutter angerufen.“ Es sei so spannend gewesen, mehr über ihre Herkunft herauszufinden. Passend dazu trug Meghan ein tomatenrotes Kleid eines nigerianischen Labels: Das Trägerkleid mit dem schlichten Oberteil und der Flamenco-Rüsche am Rock ist von Lago.

Tag 2: Empfang im Verteidigungsministerium, Abuja

Foto: AFP/KOLA SULAIMON

Große Garderobe für den großen Anlass: Weiß in weiß kamen Meghan und Harry zum Abendempfang ins Verteidigungsministerium. Zum weißen Leinenanzug des Prinzen stimmte die Herzogin ihr Outfit ab (oder war es umgekehrt?): ein schulterfreies, superschlichtes Bustierkleid von St. Agni.

Tag 3: Rollstuhlbasketball-Spiel, Lagos

Foto: AFP/KOLA SULAIMON

Am Samstag hatte Herzogin Meghan diesen traditionellen nigerianischen Wickelrock geschenkt bekommen, am Sonntag zog sie ihn in Lagos gleich an, als die Sussexes junge Rollstuhlbasketball-Spieler trafen. Meghan war dort zum Zugucken, sonst wäre das Outfit womöglich etwas hinderlich gewesen. Zu dem Wickeltuch in Blautönen kombinierte die Herzogin eine schlichte weiße Bluse und – zum Strecken der Figur – gefährlich hohe High Heels.

Tag 3: Treffen mit dem Gouverneur von Lagos

Foto: AFP/KOLA SULAIMON

Lagos’ Gouverneur Babajide Sanwo-Olu empfing die Sussexes anschließend in seinem Amtssitz. Meghans gelbes, bodenlanges Seidenkleid von Carolina Herrera ist nicht neu – aber man kennt es nur in Schwarz-Weiß: Sie trug es auf einem Foto, mit dem Harry und Meghan 2021 ankündigten, dass sie ihr zweites Kind erwarten.

Foto: PA Media/The Duke and Duchess/Misan Harriman

Tag 3: Polomatch, Lagos

Foto: AFP/KOLA SULAIMON

„Team Duchess“ trat am Sonntagnachmittag beim Polo hoch zu Pferde gegen „Team Duke“ an. Harry, ein begeisterter Polospieler, durfte aber nur zusehen. Sein Team ritt sich eine Niederlage ein. Das kompliziert gewickelte Kleid in Creme ist einmal mehr ein Entwurf von Johanna Ortiz.