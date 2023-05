In New York wird Herzogin Meghan mit einem Preis für ihr Engagement für die Rechte von Frauen und Mädchen ausgezeichnet. Ihr Auftritt ist spektakulär.

Herzogin Meghan ist am Dienstagabend in New York mit dem „Women Of Vision Award“ ausgezeichnet worden. Den Preis bekam sie von einer ihrer Heldinnen ausgehändigt: der bekannten US-amerikanischen Feministin Gloria Steinem. Die Herzogin von Sussex wurde für ihr „weltweites Engagement für die Rechte von Frauen und Mädchen“ geehrt, hatte Steinems „Ms. Foundation for Women“ im Vorfeld erklärt.

Zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry und ihrer Mutter Doria Ragland kam die 41-Jährige in den geschichtsträchtigen Ziegfeld Ballroom in Manhattan. Meghan trug ein trägerloses goldenes Kleid, goldene High-Heel-Sandaletten und eine passende Clutch. Am Handgelenk hatte sie ein bekanntes Diamantarmband von Harrys verstorbener Mutter, Prinzessin Diana – ein Schmuckstück, das Meghan gern und oft trägt.

Zu den Klängen von Alicia Keys „Girl on Fire“ und „Standing Ovations“ vom Publikum kam Herzogin Meghan auf die Bühne und dankte ihrer „Freundin Gloria“, „für die Inspiration, deine Förderung, deine weisen Ratschläge, deinen frechen Humor und deine unglaubliche Freundschaft.“ In ihrer Rede erwähnte Meghan auch ihre Mutter Doria: „Meine liebe Mutter, es ist eine Ehre, dass sie heute da ist.“

Es war Meghans erster öffentlicher Auftritt seit der Krönung ihres Schwiegervaters König Charles III. am 6. Mai in London. Meghan hatte die Zeremonie in der Westminster Abbey verpasst. Sie blieb in Kalifornien, weil am selben Tag ihr Sohn Archie seinen vierten Geburtstag feierte. Prinz Harry flog allein nach Großbritannien.

Noch bevor sie durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 Herzogin wurde, engagierte sich Meghan Markle für die Rechte von Frauen und Mädchen weltweit. Schon mit elf schrieb sie einem Spülmittelhersteller, weil sie dessen Fernsehwerbung sexistisch fand. Später engagierte sie sich im Rahmen der Vereinten Nationen für mehr politische Teilhabe von Frauen. 2015 sprach sie auf der „UN Women Conference“.

Die Ms. Foundation for Women wurde im Jahr 1972 von Steinem und weiteren Mitstreiterinnen gegründet.